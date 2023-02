Guerra de Ucrania: ¿Por qué la juventud no la rechaza?

Hace cerca de poco más de 40 décadas cursábamos la carrera de Licenciatura en sociología, una de las asignaturas era la sociología del cambio social, la cual impartía el excelentísimo profesor Manuel Cocco Guerrero. Recordamos que unos de los temas de seminarios fue el Mayo Francés del 68, tema que apareció en un artículo publicado en una revista extranjera. Creemos que el nombre de la revista era: Tiempos de Historia. No sabemos si dicha revista aún se publica, ya que un señor conocido como Macale, hace varios años dejó de ser distribuidor de revistas y periódicos extranjeros y no parece haber un distribuidor de revistas impresas. Es explicable por la era digital en que vivimos.

Realmente el movimiento social al que se alude con el título del tema de seminario y el artículo se produjo en mayo en la Universidad de París, donde hubo revuelta contra las autoridades, contra la centralización de las decisiones que se daban en esa academia de estudios universitarios. El movimiento social por la persistencia de los jóvenes estudiantes logró que se produjeran cambios en la administración de la universidad. Se descentralizó la universidad con la creación de varios recintos y provocó la renuncia a la presidencia del país francés de Charles de Gaulle, pese a que para desalojar a los estudiantes de La Universidad bastó con la intervención de la policía, pero para detener a los obreros intervino el ejército, pues los últimos también se lanzaron a las luchas.

Todas esas protestas repercutieron en el mundo entero, porque protestas juveniles las hubo en los cincos continentes en recintos universitarios y fuera de ellos en las calles y las fábricas, porque no solo fue un movimiento estudiantil. En el movimiento no sólo participaron los jóvenes si no también adultos, porque no sólo fue un asunto de estudiantes, si no también de trabajadores asalariados de todas las edades, y comenzó desde el primer lustro de los 60.

Ahora bien, ese movimiento social fue catapultado por jóvenes y sus inicios habría que ubicarlos antes de 1964, año el conjunto musical de Los Beatles comenzaban sonar internacionalmente y se hacían grandes concentraciones en las plazas públicas de Londres. A partir ese año comenzó la Guerra de Vietnam. El movimiento Hippies en Estados Unidos fue también un movimiento juvenil también en los años 60 pero un poco después del surgimiento del conjunto musical Los Beatles, originalmente el movimiento de los jóvenes norteamericanos fue de lucha por la paz y contra la guerra de Vietnam, aunque había un rechazo a la civilización tecnológica y degeneraría al orientarse muchos jóvenes al consumo de drogas.

Ahora bien, hay que decir que Los Beatles rechazaban la guerra, opuestos al exceso de autoridad de los adultos y eran predicadores de la paz y opuestos al servicio militar obligatorio al igual que el movimiento Hippies y que los jóvenes de muchas universidades en los cinco continentes. El movimiento juvenil se manifestó en el mundo entero en los 60, lo cual repercutió hasta los 70, pero no se sintió con tantas fuerzas como en los 60 y sobre todo ninguna otra protesta juvenil las tuvo como el llamado Mayo Francés del 68. Repercutió en todo el mundo con protestas juveniles y reivindicaciones en las universidades y con reformas sociales en otros países fuera de Europa, como por ejemplo: las reformas de 1968 de la junta militar encabezada por Velazco Alvarado, en el Perú Allende en 1970 y las reformas sociales de algunos países de Medio Oriente, como el caso de Libia a partir de 1969, porque las protestas universitarias se expresaron mucho hasta 1970.

Sin embargo, en el caso de Los Hippies su movimiento se debilitó antes de que se firmara el armisticio de Vietnam en 1975. De algún modo, el movimiento juvenil desde las universidades trascendía las demandas de reformas universitarias y el reclamo de otras reivindicaciones; el movimiento de los Hippies se oponía al autoritarismo, la guerra y a la civilización tecnológica, pero no tuvo un proyecto definido de revolución cultural y degeneró por su heterogeneidad y por ello no logró la cohesión social, no llegando a constituir corporaciones para trasformar la sociedad porque eran jóvenes rebeldes contra sus padres y contra el orden establecido “basado en el exceso de autoridad” que no tenían mucho en común, pertenecientes a diferentes clases sociales y con intereses materiales contrapuestos.

Lo de común con el Mayo Francés del 68, Los Beatles y las protestas en las universidades es que los protagonistas eran los jóvenes. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Por qué la juventud en todo el mundo, en todos la países o en la mayoría de ellos, no eclosiona con movimientos sociales y se dedica a organizarse en grupos corporativos con la finalidad de luchar por la paz mundial, en contra de amenaza de guerra mundial y en favor el Estado de bienestar en cada sociedad? ¿Por qué no lucha la juventud contra el neoliberalismo y por una sociedad sin bancos privados, sin tantas loterías, sin ARS y AFP privadas y sin paraísos fiscales y en favor de la economía regulada? La respuesta debe ser que se trata de falta de conciencia social, es decir, si una parte de los jóvenes de los 60 luchaban por cambiar la sociedad, porque entendían que esta no debía seguir igual con tantas desigualdades, con deficiencias o ausencia de servicios importantes para importantes segmentos de la población. Hoy día, sin embargo, hay más acceso a servicios aunque siguen no teniendo acceso a ellos segmentos significativos, pero hoy día incluso con el aumento de la población las tierras de cultivo se están agotando y existen grandes propietarios usando grandes cantidades de agroquímicos y mucha gente vive en la indigencia o pobreza absoluta.

Para entender porque viven como viven los africanos de Ghana y de Costa de Marfil que dependen del cultivo de cacao, nada más hay que saber que son las relaciones de propiedad y/o las relaciones de producción que se dan en torno al cultivo y producción del cacao en grano. Además, hay que saber dónde se procesa casi todo el chocolate y chocolatines derivados de ese rubro de la agricultura tropical de plantación. Ese rubro se procesa casi todo en Europa, Estados Unidos y algún otro país como Canadá donde se procesa. En una parte de las plantaciones de cacao de África y de Asia (Indonesia es un país de Asia que produce cacao) predomina el sistema de la aparcería y las relaciones de producción son pre-capitalistas, pero también hay países donde hay grandes fincas de propiedad extranjera y se dan las relaciones capitalistas de producción, explotando trabajadores asalariados. Brasil es un país de América Latina que produce mucho cacao en grano, pero a diferencia de Republica Dominicana Brasil lo procesa casi todo y exporta muy poco, esto es lo industrializa casi todo.

En la mayoría de los países de América Latina, incluyendo el nuestro, la agricultura es un desastre porque antes producíamos sorgo para preparar los alimentos de los pollos, el maíz para consumo humano y animal y el maní para el consumo humano y hoy no los producimos; desaparecieron los ingenios del CEA y se produce menos azúcar, tal vez no importamos tanto azúcar pero si otros edulcorantes para gaseosas, repostería y medicamentos. Nos hemos desindustrializado, no nos sorprendamos de que esté ocurriendo algo similar en algunos otros países latinoamericanos, pero en los que no esté ocurriendo la fuerza de trabajo es explotada más intensamente y existen las pandillas a granel.

Esa situación debe cambiar o la vida humana y la vida en general colapsarán. Este no es un asunto de democracia liberal y libre mercado, porque tanto la democracia liberal y el libre mercado son los que han creado este problema en las sociedades con la globalización neoliberal y su consiguiente capitalismo salvaje. Entonces, ¿Por qué no se produce tantos movimientos de jóvenes y de mujeres que en esta época serian una levadura importante para el cambio social y acabar con la globalización neoliberal y de capitalismo salvaje para los trabajadores y flexible para el capital? No se trata de que los jóvenes y las mujeres sean los únicos sujetos sociales protagonistas del cambio revolucionario de la sociedad, pero por la energía de ambos pueden ser las fuerzas sociales motrices más numerosas e importantes. Solamente en Colombia, pero sólo en Colombia en América Latina, se ha producido un mayo francés colombiano en el 2021 y precisamente fue en mayo 2021 y lo catapultaron jóvenes de una universidad colombiana.

No era para menos que ocurriera en Colombia, después de tantos años de guerra y con tantas injusticias y un país con larga tradición aristocrática, lograron elegir un exguerrillero de presidente y de vicepresidenta a una mujer negra y muy pobre. Hace tiempo que Celina y Reutilio (hijo) cantaron por la paz en Colombia. Ahí no faltó la conciencia social, para que después de tantos muertos por la guerra y los jóvenes reclamar, para que el pueblo se volcara para favorecer un gobierno que promete proteger la selva amazónica colombiana. Los jóvenes de los demás países deben estudiar la historia y luchar por la paz y contra el gran capital y el capital financiero, juntos con la experiencia de los adultos y las mujeres y defender todos los explotados y el planeta. De nada sirve ser joven, porque eso no es un valor en sí si no una condición humana pasajera, si no se lucha por causas nobles.

El Dr. Guerrero Heredia dijo que a la juventud no la vence nadie, pero en qué no se deja vencer, de quién no se deja vencer y para qué la generación joven no se deja vencer. Bueno, a los jóvenes y las jóvenes víctimas de las drogas, de la desintegración familiar y de la violencia intrafamiliar los vencieron la globalización y el capitalismo salvaje y han vencido también a los jóvenes y las jóvenes alienados por la adicción al consumismo, la competencia grosera y el uso excesivo de las redes digitales. Esos fueron vencidos pero quedan muchos que no han sido vencidos porque no son víctimas ni se han alienados, pero todavía están aletargados por el mar de leva trajo el neoliberalismo hace aproximadamente 4 décadas. Estos últimos están llamados a despabilarse, entender bien la cultura donde viven y ser una fuerza motriz del cambio social. Stefan Zweig dijo que el siglo XIX no comprendió a la juventud. Hoy día, tanto los adultos deben de tratar de comprender a los jóvenes y a las mujeres, como los jóvenes deben tratar de entender a los adultos y a las mujeres también. Hay que tan promisorio podría ser el futuro de la sociedad si el apego a la solidaridad y la renuncia a la ostentación y al individualismo fueron los códigos morales de los jóvenes, pudiéramos evitar que la guerra en Ucrania terminara en una hecatombe y en el holocausto de la humanidad. Así fue la juventud de los 60, pero las fuerzas del poder fáctico del capital la vencieron.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

