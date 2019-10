Guatemala aún analiza ratificar en el Congreso el acuerdo de asilo con EEUU

El ministro aseguró que su despacho aún está “esperando la conclusión del análisis jurídico” que defina la ruta para determinar el proceso de implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo y si este será conducido al Congreso o si deberá ser firmado por el presidente del país, Jimmy Morales.



Cuestionado por la prensa acerca de la posible llegada de vuelos procedentes de EE.UU. con los primeros salvadoreños y hondureños asilados a Guatemala, como lo vaticinó el diario The Washington Post esta semana, Degenhart negó tal extremo debido a que aún está pendiente el proceso legal.

“Negativo. No estamos esperando recibir personas ni aviones esta semana”, respondió el funcionario guatemalteco, quien puntualizó que “hasta que no se alcance el proceso de conclusión del acuerdo de cooperación no podemos recibir aviones con salvadoreños ni hondureños”.

En este mismo sentido, insistió que la cartera del Interior y los demás entes jurídicos que analizan el Acuerdo de Cooperación de Asilo están revisando “si será ratificado por el presidente o se hará por la vía del Congreso”.

“No hay vuelos planificados como lo publicó el Washington Post hace un par de días”, aseguró Degenhart.

El encargado del Interior guatemalteco explicó que por el momento “estamos en standby (en espera) y no tenemos reunión planificada (con las autoridades migratorias estadounidenses) en el corto plazo”, concluyó.

Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense.

Este acuerdo, que ha generado controversia porque diversos sectores consideran que Guatemala no tiene la capacidad para asumir los retos, es todavía desconocido y de su entrada en vigor dependen otros documentos firmados por ambos Gobiernos, como una ampliación de visas temporales para trabajadores agrícolas guatemaltecos en suelo estadounidense.

El Gobierno de Donald Trump, que había amenazado con sanciones económicas a Guatemala si no ratificaba este convenio migratorio, ha asegurado que se implementaría en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para tramitar el proceso de personas que busquen asilo político bajo las normas internacionales de la convención de refugiados.



Y supuestamente sería esta entidad la que gestione los fondos que Estados Unidos aporte al proyecto -al menos unos 30 millones de dólares- pues según Morales el Gobierno de Guatemala no dará dinero para su puesta en marcha.