Guardiola: «Si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él»

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que un delantero como el noruego Erling haaland condiciona el estilo de cualquier equipo y no ocultó que jugarán para él en el Santiago Bernabéu, ante un Real Madrid que dijo es «mucho más que Vinícius».

«Me gusta como juega mi equipo, siempre me ha gustado y este año también. Ante equipos con presión alta utilizar el balón largo con Haaland es una ventaja e intentaremos aprovecharlo. Pero los otros a veces son mejores, también juegan, no son cojos», aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Con ello, Guardiola admite que retoca su estilo de posesión, añadiendo nuevas variantes condicionado por el perfil de los futbolistas que dirige. «El estilo lo marcan los jugadores, si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él. Cuando no lo tenía jugaba con un punta falso y de diferente manera. La idea es jugar para ganar el partido».

En su análisis del Real Madrid, al elogio al momento de forma del brasileño Vinícius Junior le sumó Guardiola uno mayor al colectivo del grupo que dirige Carlo Ancelotti.

«Hay mucho más que Vinícius, que es verdad que te hunde cada vez que coge el balón y está siendo un jugador muy determinante. El Real Madrid es mucho más por su empaque y la experiencia en este tipo de partidos. Si hay prórroga, mejor en casa que fuera. Esto es cuestión de sorteo y ha tocado la vuelta en casa. Creo que somos capaces de ganar en cualquier sitio y el Real Madrid también», valoró.

Preguntado en varias ocasiones por la experiencia del curso pasado, cuando se le escapó la final en unos minutos en los que el Real Madrid volteó la eliminatoria, Guardiola defendió el juego que realizaron sus jugadores tras ver los dos partidos en los últimos días y analizarlos.

«El factor mental en nuestro segundo partido era mucho más grande que el del Real Madrid y nos quedamos fuera. En los últimos minutos, Mendy sacó un balón en la línea y Courtois paró un balón con los tacos. Es el margen de estar o no en la final. Pasó y puede volver a pasar. No jugamos mal los últimos minutos, pudimos defender mejor algún centro, dormir el partido, pero por mucho que hayas vivido lo puedes volver a vivir en lo bueno y lo malo. Tenemos que dar una prestación cojonuda en los dos partidos o será muy difícil, lo sabemos», reconoció.

«Fue duro, evidentemente, pero al final vivimos un partido bueno y el fútbol es así, nos ganaron y sólo queda felicitarles y aceptarlo. Lo que sucedió está en el pasado. Si seguimos llegando hasta aquí, un día ganaremos la competición. El Real Madrid en esta competición sabe exactamente lo que tiene que hacer. Cuantas más veces nos enfrentemos más preparados estaremos», añadió.

Ahora, pese a que dijo que «el noventa por ciento son los mismos jugadores», Guardiola espera «partidos totalmente diferentes», y se mostró convencido de que «todo se decidirá en Manchester».

«No estamos aquí para vengarnos; es pasado y ha terminado. Cuando no ganas es porque no lo mereces. Eramos el equipo adecuado, hicimos lo que pudimos, tuvimos oportunidades increíbles. La lección que aprendemos es que venimos ahora a por un buen resultado, en una oportunidad de dejar la eliminatoria abierta para Manchester», afirmó.

Con naturalidad encaró Pep la exigencia de su cargo, consciente de que los dirigentes del Manchester City esperan la conquista de la ‘Champions’. «Cuando llegué no le me lo dijeron pero tenía claro que tras la Premier League querían la Champions. Está bien, no hay que volverse loco, son dos partidos en los que vamos a tratar de hacerlo bien en un escenario especial».

Aunque por encima del éxito, destacó Guardiola la importancia de tener estabilidad institucional en el proyecto. «Hace siete años pensaba que íbamos a ganar la Champions el año siguiente y la temporada pasada igual. La perdimos la final contra el Chelsea, el año pasado sucedió lo que sucedió y aquí estamos de nuevo».

«No me gustaría ganarla, hacer locuras para ganarla y que luego se caiga todo. Lo más importante es ser estable como club, como es el Real Madrid que está ahí siempre. Es un club estable, sano y cuando llegas a semis con frecuencia, con toda seguridad vas a ganar. Soy fan del Barcelona y tardó mucho en ganar la Champions por primera vez. Es un proceso», sentenció.

