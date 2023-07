Guardianes no se plantean cambiar a Shane Bieber

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- La inflamación en el codo de Shane Bieber ha hecho desplomar el valor del monticular en el mercado de cambios, tanto que una fuente le informó a Zack Meisel, de The Athletic (se requiere suscripción), que “no hay chance” de que Bieber sea traspasado antes de la fecha límite.

Bieber no empezará un programa de pitcheo sino hasta finales de mes, y es probable que no regrese antes de finales de agosto. Esa lesión, unida a la baja de su compañero Triston McKenzie por un esguince del ligamento cruzado anterior derecho, probablemente signifique que los Guardianes no cambien a Aaron Civale, otro abridor veterano que está teniendo una buena temporada (2.71 de efectividad en 11 salidas).

Aunque Civale probablemente produciría un retorno sólido en lo que se perfila como un mercado de “compradores”, Cleveland necesita algo de protección para una rotación que cuenta con tres novatos que posiblemente necesiten que sus cargas de trabajo sean monitoreadas.

Dicho esto, podría costarle mucho a los Guardianes intentar adquirir un abridor, debido a que el gerente general Chris Antonetti le dijo a la prensa: «Es realmente difícil adquirir (abridores) en esta época del año, especialmente si quieres tratar de conseguir a alguien que pueda ayudarte a ganar.»

