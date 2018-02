¡Guarde las formas Rubén Maldonado! ¡guarde las formas!

Uno de los mas graves errores que ha cometido el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, fue inventarse una rotación, y partir en cuatro como si fuera una pizza de queso y tomate, la presidencia de un órgano tan importante como la Cámara de Diputados, lo que demuestra la falta de criterio institucional que todavía acusa una parte de nuestros políticos al mas alto nivel.

Eso de dividir en cuatro, nunca mejor usado el símil de la pizza, para que una diputada o diputado del partido de gobierno ejerza solo por un año, como cabeza de la porción del poder legislativo donde se expresa mayor diversidad, fue y es un irrespeto, sobretodo porque se planteó como la solución a un tema de lucha grupal que para nada tiene que ver con la obligación de representación que constitucionalmente esta designado para el poder legislativo.

Es materialmente imposible que una persona pueda programarse para hacer una buena gestión en un cargo tan complicado y que requiere de una paciencia infinita para llegar a consensos, que es lo normal en cualquier parlamento del mundo, cuando el horizonte es solo de un año para ejecutar un programa, pero eso fue lo que ordenó el sacrosanto CP del PLD a sus legisladores en la cámara baja y eso es lo que se cumplió.

El resultado esta a la vista de todos, a la excelente gestión de Yomaira Medina como Presidenta de la Cámara de Diputados, le ha seguido un torbellino llamado Rubén Maldonado,quien de buenas a primeras se ha inventado llevarse de gira a los legisladores por las provincias del país, disque a construir una denominada ¨agenda legislativa¨, que suponemos incluirá transporte, comida y bebidas para nuestros dignos representantes, siempre a cuenta del presupuesto nacional, es decir de nuestros bolsillos.

¡Por si éramos pocos parió la abuela! diría un español a quien le gusten los refranes, porque a Maldonado parece olvidársele que en la cámara de diputados reposa un cumulo enorme de trabajo atrasado que tiene que ver con la adecuación de una serie de leyes que ha quedado desactualizadas despues de la proclamación de la Constitución de la República del año 2010.

Pero tampoco han sido aprobadas las leyes complementarias de esa Constitución, el recuento lo hizo hace unos días el Presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, y hasta las enumeró: Ley de Referendo Nacional, Ley de Mecanismos Directos de Participación Local, Ley Orgánica de Determinación Territorial y hasta la aprobación de una nueva Ley de Libertad de Expresión.

Lo que quiere decir que eso de andar cual si fuera una ¨gira dominguera¨, ¨floreteando¨ de provincia en provincia, ademas de un invento innecesario del señor presidente de la cámara de diputados, es un gasto innecesario y una necedad de andar recogiendo proyectos de leyes por los pueblos, cuando las gavetas de ese organismo están llenas de proyectos que no podrá cubrir una gestión a la cual le quedan unos meses.

Ahora, si algo debe hacer un dirigente político y funcionario público por demás, es siempre ¨guardar las formas¨, un consejo que siempre daba el Presidente Joaquín Balaguer a quienes en nuestra juventud nos acercamos a el como discípulos y seguidores, una advertencia de que cuando asumiéramos la carrera política habría límites que no debíamos pasar.

Esa expresión encierra el mantener una imagen ante los demás acorde con ciertas reglas no escritas, pero que son adherentes a lo que representamos en todo momento como ciudadanos que debemos ser ejemplo de comportamiento para con los demás, aunque lo que hacemos sea un simple disimulo.

Cuando en la noche de ayer comenzaron a difundirse por medio de las redes sociales una serie de imágenes del señor Angel Rondón Rijo en la cabecera de una mesa de uno de los restaurantes mas caros y exclusivos de la capital, en nuestro caso no podíamos creer que el actual presidente de la cámara de diputados estuviera presente en una actividad junto con el principal acusado del caso Odebretch en el país.

Al mirar atentamente la foto, por supuesto que no estaba, los comensales eran ademas de Rondón, nuestro amigo el periodista Danny Alcantara, que como informador puede y debe tener contacto con cualquier fuente de noticias para llevar dichas informaciones al publico que le sigue, y un grupo de personas que fueron identificados como abogados de la defensa de dicho señor.

Es mas, el mismo Maldonado publicó un desmentido de su presencia en dicho restaurant y hasta criticó a la periodista Nuria Piera y a los medios ¨que difunden informaciones no confirmadas¨, todo esto fue el comentario de la noche de ayer, ya que en nuestro caso no podíamos creer que un político que ocupa un cargo tan vinculado al escándalo de Odebrecht no supiera ¨guardar las formas¨.

Por si a alguien se le ha olvidado, la acusación de soborno a una serie de funcionarios públicos en la República Dominicana que reposa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se refiere a la entrega de 92 millones de dólares a un intermediario, que Rondon después confiesa es el, para repartir entre funcionarios de gobierno, que incluye a renombrados legisladores de varios partidos de la República Dominicana.

La metodología, siempre según el expediente acusatorio, era el reparto de sumas millonarias para lograr tramitar y posteriormente aprobar los prestamos tomados al Banco de Desarrollo de Brasil, y este festival de dinero alcanzaba a algunos legisladores que están incluidos en el expediente, es decir, si alguien debe huirle como ¨el diablo a la cruz´ sobretodo a Rondón, es cualquier persona vinculada a la cámara de diputados.

Pero como a Ruben Maldonado nadie le enseñó a ¨guardar las formas¨, hoy se confirma, desde anoche se sabía que si estuvo en ese restaurant, que si se le vio con Angel Rondon, que si ¨pasó a saludar¨ a sus abogados, lo que a nuestro juicio rompe con la regla de todo político en ejercicio de un cargo tan delicado, no supo ¨guardar las formas¨.

No sabemos como se le ocurre al flamante presidente de la cámara de diputados dejarse ver en un sitio público, probablemente el restaurant mas caro de la capital, con una persona que incluso fue incluida por el gobierno de los Estados Unidos dentro de la Ley Global Magnitsky, que impone duras sanciones a quienes ese país considera culpable de graves actos de corrupción, entre otros crímenes graves.

Alguna gente parece creer que el caso Odebrecht y sus implicaciones y ramificaciones en la República Dominicana se saldará simplemente con lo que ocurrió hace algunos meses, cuando los encartados fueron mandados a buscar con la policía y quedaron encerrados algunos días por orden de un juez de la Suprema Corte de Justicia, se les olvida que esa investigación tiene el sello del FBI y esta depositada en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El pasearse alegremente por los restaurantes y resorts de lujo de la República Dominicana por arte de algunos de los acusados, antes de que se conozca su caso en la justicia, es simplemente una provocación innecesaria, pero si ademas de eso al que los fiscales dominicanos llamaban en audiencia ¨el hombre del maletín¨ coincide con un presidente de la cámara de diputados, que no sabemos donde cultivó el gusto por las comidas y bebidas caras, es el colmo del cinismo y la burla a nuestro sistema de justicia.

¿Culpa de quien o quienes? Del que o los que escogieron a una persona que no estaba preparada para presidir la cámara de diputados, simplemente no sabe ¨guardar las formas¨, que sigan ahí repartiendo cargos serios como si fuera un pedazo de pizza, esas son las consecuencias.

Relacionado