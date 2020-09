Guadagnino celebra a Ferragamo y su epopeya para crear un imperio del calzado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VENECIA (ITALIA).- Salvatore Ferragamo creó todo un imperio con sus zapatos, pero para ello tuvo primero que probar suertes, caer, arriesgar e innovar. Y su recuerdo, seis décadas tras su muerte, llegó hoy a Venecia con un documental de Luca Guadagnino.

“Encontramos el increíble testimonio de Ferragamo y su figura titánica de creador, empresario, inventor, por lo que empezamos a pensar cuál sería el mejor modo de llevarlo a la pantalla y creímos que el documental era la más adecuada, justa y profunda para asistir a las mil capas de su vida”, dijo el director en rueda de prensa.

“Salvatore – The shoemaker of dreams” se adentra en la figura de este hombre que a principios del siglo pasado partió de cero desde su pueblo napolitano para fundar con el paso de los años una de las casas de moda más reconocidas a nivel mundial.

Ferragamo nació en 1898 en una familia pobre, con otros trece hermanos, y desde muy pequeño sintió la pasión por el calzado. Cuentan que de niño pasó una noche en vela para confeccionar unos zapatos para su hermana, que debía tomar la comunión.

El documental narra la historia empresarial y artística mediante inéditas imágenes de archivo y los testimonios de figuras como Martin Scorsese o el zapatero Manolo Blahnik.

Guadagnino, director de “Call me by your name” (2017) y que también ha llevado a Venecia un corto rodado en su Sicilia tras el confinamiento, indagó durante tres años sobre su figura con el apoyo de la familia Ferragamo, para la que ya rodó un anuncio en 2013.

El documental destaca la visión sostenible del modisto, que empleó todo tipo de materiales para sus creaciones, como la caña de azúcar, el corcho, el papel o la rafia debido a la carestía de materiales durante la guerra, apuntó hoy su hija, Giovanna.