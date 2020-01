Grupos sociales vuelven a las calles para exigir un frente único en Bolivia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- Los movimientos sociales que exigen un frente único contra el partido de Evo Morales han retomado las movilizaciones en Bolivia, donde este viernes están convocadas manifestaciones ante el temor de que la dispersión del voto favorezca al Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, una organización crítica con Morales y el MAS, es una de las convocantes de las marchas previstas en la tarde hora local, promovidas además en redes sociales por distintos colectivos ciudadanos.

PEDIDO DE UNIDAD

“Exigimos unidad entre los diferentes frentes políticos”, asegura Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo y miembro del comité, en un llamado a través de Twitter a participar en la marcha en La Paz.

Bolivia se encamina a las elecciones del 3 de mayo con varias candidaturas ya anunciadas, aunque el plazo para presentarlas formalmente se cierra el próximo lunes 3 de febrero.

La presidenta interina, Jeanine Áñez, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung y el gobernador de La Paz, Félix Patzi, son algunos de los candidatos.

El MAS tiene como candidato al exministro Luis Arce, mientras Morales dirige la campaña desde Argentina, donde solicitó refugio, y ha sido invitado por su partido para presentarse a diputado o senador.

Los colectivos sociales que promueven las movilizaciones demandan que el resto de formaciones se una en un frente único contra el MAS, al entender que este partido mantiene una importante base en el electorado boliviano aunque ya no tenga a Evo Morales como candidato a presidente.

EL ESCENARIO ANTERIOR

Morales fue declarado vencedor en las elecciones del pasado octubre, luego anuladas, con un escaso margen sobre Carlos Mesa, aunque de haberse enfrentado a un frente único de la entonces oposición, este hubiera sumado votos suficientes para ganarle.

Esos comicios fueron anulados entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales e informes de organismos internacionales advirtiendo de irregularidades, mientras que el ahora expresidente defiende que hubo un golpe de Estado para no reconocer su triunfo y derrocarlo.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, una entidad que tuvo un papel relevante en las protestas para denunciar el supuesto fraude y exigir la renuncia de Morales, ha convocado a los candidatos al margen del MAS a reunirse para intentar un pacto de unidad.

Los comités cívicos tuvieron un importante papel en las movilizaciones que antes de aquellas elecciones reclamaban una candidatura unitaria contra el MAS.

MORALES DEFIENDE UNA POSIBLE CANDIDATURA

“Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”, escribió este viernes el expresidente en Twitter.

Los críticos a Morales advierten de que puede incumplir requisitos como el de haber residido dos años seguidos en la circunscripción electoral por la que se presente a diputado o senador, pues salió de Bolivia el pasado noviembre primero a México y después a Argentina.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, comentó este viernes a los medios en La Paz que hasta que no cierre el plazo de candidaturas el lunes no habrá pronunciamientos sobre si cumplen o no los requisitos.

Aunque ya no existe la posibilidad de inscribir alianzas electorales, pues el plazo concluyó hace una semana, los partidos a los que se insta a ese frente común tienen aún la opción de no presentar candidato por separado y pedir el apoyo entre todos ellos a una única candidatura de consenso.

Anuncios

Relacionado