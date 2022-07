Grupo Ramos reconoce a sus colaboradores con más años de labor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con el propósito de destacar y agradecer la constancia y dedicación de su personal con más tiempo en la empresa, Grupo Ramos realizó su tradicional Reconocimiento a la Permanencia y Lealtad. En esta ocasión y bajo el lema “Celebramos tu compromiso”, entregó pines a 694 colaboradores que cumplieron más de 10 años de labor continua en la organización. Quienes cumplieron de 15 a 40 años recibieron, además, placas y un obsequio en bonos.

Durante un sencillo acto simbólico realizado en las Oficinas Corporativas de la empresa, los señores Román Ramos Uría, presidente emérito del Consejo de Directores; y Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva de Grupo Ramos, celebraron este reconocimiento junto al grupo de colaboradores de más antigüedad, resaltando su trayectoria de trabajo tesonero y su contribución al éxito sostenido de la compañía.

“Quiero felicitarlos por los logros alcanzados y por ser ejemplo para muchos otros que vienen detrás, porque cuando hacemos las cosas bien somos inspiración para nuestras familias y para otros compañeros que están viendo nuestro trabajo, y eso los motiva a ser mejores cada día”, expresó Mercedes Ramos.

En nombre de los galardonados, la colaboradora Altagracia Donaida Mejía, encargada de Cuadre de Ventas, comentó: “Este ha sido mi primer trabajo, en el que tengo ya 40 años, que se dicen fácil, pero significan una trayectoria de compromiso, empeño, entrega, disciplina y de formar una segunda familia. Durante este tiempo he aprendido mucho y le doy gracias a Dios por las personas que he tenido a mi lado, que me han enseñado todo lo que sé”.

Acerca de Grupo Ramos

Grupo Ramos es la empresa líder en ventas al detalle de la República Dominicana y uno de los mayores empleadores privados del país, con más de 8,600 colaboradores que trabajan en sus tiendas, oficinas corporativas, planta panificadora y centros de distribución. La compañía opera actualmente 71 establecimientos comerciales a nivel nacional, bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Super Pola, Aprezio y Multiplaza. En conjunto, las tiendas de Grupo Ramos reciben más de 60 millones de visitas al año.

Relacionado