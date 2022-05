Grupo Punta anuncia remodelación de hotel “The Westin” y campo de golf La Cana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – Con una inversión de más de 16 millones de dolares, Grupo Puntacana anunció este jueves la remodelación y nuevas construcciones del hotel “The Westin” y el campo de golf La Cana en una rueda de prensa celebrada dentro de la celebración de la 22ª edición del Dominican Annual Tourism Exchange 2022 (DATE) de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

La directora de Ventas y Hospitalidad de Puntacana Resort & Club, Carmen Rosa de Torres, informó que las mejoras en las instalaciones del hotel The Westin incluye la remodelación completa de los restaurantes Brassa y Anani,nuevos bares y la construcción de dos nuevos restaurantes temáticos, un steakhouse y otro de influencia asiática, ampliando la experiencia gastronómica de clase mundial que ofrece Puntacana Resort & Club.

Asimismo, agregó que el hotel está extendiendo sus salones de conferencias, incluyendo dos nuevos salones de reuniones con capacidad para 150 y 400 personas, permitiendo que puedan subdividirlo en cuatro más pequeños de 100, 200, 300 y 400 personas, según sea la necesidad. Además, tendrá una terraza abierta para comodidad de los asistentes para conferencias, convenciones y eventos sociales.

A su vez, informaron la renovación de las 200 habitaciones con nuevo mobiliario y un moderno equipamiento tecnológico; igualmente resaltaron la transformación del Lobby Bar, área de piscina y un nuevo gazebo en la playa, ideal para bodas, sesiones fotográficas y eventos especiales.

De acuerdo con el cronograma de remodelación, el 27 de junio inicia la primera etapa de remodelación de habitaciones, del 1ro septiembre al 15 de octubre el hotel estará cerrado, con fecha de reapertura el 16 de octubre 2022.

Por su parte, Hiram Silfa, director de Campos de Golf en Puntacana Resort& Club, informó que la remodelación del campo de golf La Cana (9 hoyos de Tortuga ) comprende un nuevo paisajismo para todo el campo de golf, con remozamiento y cambio de arena en los bunkers, la reconstrucción de los tees y greens, nuevos sistemas de riego en cada hoyo y la sustitución de la grama a la nueva variedad híbrida paspalum (Pure Dynasty Paspalum) en cada uno de los hoyos del campo.

En adición se agregarán y reposicionarán bunkersen los hoyos 1, 2, 4, 6 y 8, con extensión de 20 yardas adicionales en el hoyo 1, y 15 yardas en hoyo 2, con reposicionamiento de

trampas en fairways y green complex. Por último, se reconstruirá el hoyo 4 extendiendo hacia la derecha del área de aterrizaje para hacerlo más amigable al jugador y se ampliará la grama de los hoyos 7 y 8.

Sobre DATE 2022

Con la participación de más de 160 suplidores y compradores de 20 países,DATE 2022 se celebra del 11-13 de mayo, en el Barceló Bávaro Convention Center

Sobre Puntacana Resort & Club

A minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y reconocido por su baja densidad, Puntacana Resort & Club se distingue por sus más de 7 millas de senderos, ideales para caminar, correr y montar bicicleta, y deleitarse en sus 3 millas de playa de arena blanca y de la naturaleza que rodea el complejo. Sus visitantes pueden nadar en uno de los manantiales de agua fresca en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un bosque tropical con 1,500 acres de terreno dedicados a la conservación, investigación científica y recreación.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y único en el país galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village.

Asimismo, el resort posee 45 hoyos en campos de golf de clase mundial, siendo Corales sede del PGA TOUR, el único Six Senses Spa en América, y el Centro de Tenis Óscar de la Renta, único en el Caribe con los cuatro tipos de canchas: caliche,har-tru, grama y arcilla.

De igual modo, cuentan con una amplia variedad de actividades al aire libre y deportes acuáticos para todas las edades como: tube rides, reef boarding, pedal boarding, paddle boarding, kayaking y kite surfing.

