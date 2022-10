Grupo Grace lanza primer sencillo “Si no me bendices, no te vas” de su tercer álbum musical “Altar Live”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La reconocida agrupación musical cristiana, Grupo Grace, anuncia una nueva temporada para su ministerio, promocionando su más reciente álbum “Altar Live”.

Este nuevo tiempo para la banda se abre paso con su más reciente sencillo “Si no me bendices, no te vas”, grabado en vivo desde República Dominicana, en el evento multitudinario Altar 2022, impactando miles de vidas en tan solo días de su lanzamiento en YouTube.

Esta canción está basada en Génesis 32:24, capítulo de la biblia que relata la historia del patriarca Jacob y su lucha contra el Ángel de Jehová, e invita a los oyentes a que, no importando la circunstancia que han estado atravesando, los momentos de angustia y tribulación, o quizás, el tiempo que tienen esperando respuesta de Dios, diremos como Jacob: “hasta que Dios no me bendiga, no lo soltaré”.

“Hemos estado orando por nuestra generación, para que el Padre, que está en los cielos, bendiga nuestras vidas a través de este nuevo canto, que saldrá para activar a una generación determinada a conquistar el propósito de Dios para sus vidas”, afirma el líder de la agrupación, David Lewis.

El sencillo “Si no me bendices, no te vas” actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y está marcando la vida de miles de personas en todo el mundo.

