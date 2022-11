Grupo de Acosta se inscribe para elecciones del COD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un grupo selecto de dirigentes allegados a Antonio Acosta, actual presidente del Comité Olímpico Dominicano fue inscrito este viernes para las elecciones del COD a celebrarse en diciembre.

Colin se inscribió para buscar la presidente del COD por primera vez; también, fueron inscritos los dirigentes Nelson Ramírez para la primera vicepresidencia, Rubén García (de la Federación de Boxeo), 2do. vicepresidente y Freddy Núñez 3er. vicepresidente.

Gilberto García, buscaría la secretaría nuevamente; como co-secretario Miguel Rivera (aún no inscrito), Gerardo Suero Correa como tesorero y co tesorero Edwin Rodríguez (aún no se ha inscrito). Tanto Rivera como Rodríguez lo harían el lunes 21, fecha límite.

La señora Martiza Ortiz fue inscrita candidata a 2da. vocal y Juan Núñez, de beisbol, tercer vocal, restando un puesto de primer vocal, que sería inscrito el lunes.

Hasta el momento, el otro bando, que tiene a Gary Bautista como cabeza del grupo, aún no se han inscrito; como segundo y tercer bate del equipo está José Manuel Ramos y Luis Chanlatte. Estos, según una fuente, se reúnen en el despacho del ministro de Deportes, Francisco Camacho, pero el funcionario no habla al respecto en público.

