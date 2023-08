Grupo Barak: ‘’Ser joven y llevar el mensaje de Dios es el mayor premio’’; anuncian concierto en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocalista del Grupo Barak, Robert Green, compartió una visión inspiradora sobre la música asegurando que para él y sus compañeros, ser jóvenes y llevar el mensaje de Dios representa el mayor premio que han recibido en su trayectoria musical.

Con una pasión palpable en cada nota, la música que crean no solo les llena de orgullo, sino que tiene una profunda intención: invitar a las personas a una reflexión de vida.

‘’Me llena de orgullo ser un representante cristiano, ser representante de lo positivo, de lo que te cambia, de lo que te puede sacar emocionalmente de las drogas, del alcohol, de esa vida desenfrenada y ayudarte a reflexionar. La música que hacemos busca que tengamos una reflexión’’, precisó Green.

En ese orden también preciso que es un testimonio de que Dios sí cumple sueños.

Las declaraciones de Green fueron ofrecidas durante una entrevista para El Nuevo Diario, donde dejaron claro que lo que distingue a Grupo Barak es su genuina devoción y entrega a su fe cristiana, lo cual se refleja en cada una de sus interpretaciones.

Gran concierto

Dentro de los nuevos proyectos de la agrupación, estos se encuentran planeando un concierto de regreso a la República Dominicana que será la apertura de su ‘Tour X’ que lleva ese nombre por sus diez años de aniversario y están haciendo todo un engranaje donde han agregado a nuevos talentos del país y también buscan agregar todos los featuring que han tenido a lo largo de su carrera.

Asimismo, buscan ofrecer ‘El mejor concierto del Grupo Barak’ a fin de año, en su país, con su gente e inclusive compartir con artistas con los que ya han colaborado como Redimi2, Miel de San Marcos, Christine De Clairo, entre otros exponentes de la música cristiana.

Otros géneros

Sobre si incursionarían en otros géneros musicales aseguraron que su música lleva un concepto muy juvenil aunque es contemporánea, pop, pop rock y han mezclado varias veces. Ciertamente han hecho colaboraciones con Redimi2 que es más urbano, con Alex Campos hicieron una bachata y han hecho fusiones con el merengue.

También aseguraron que son abiertos a alabar a Dios y evangelizar su palabra a través de distintos géneros y que están abiertos a sumarse a otros ritmos.

Asimismo, Robert Green conto la anécdota que el exponente urbano Farruko, quien hace un tiempo se convirtió al evangelio tuvo una revelación en un sueño de que grabaría con la agrupación.

Lo que ha significado ser jóvenes y estar en el camino de Dios

Sobre lo que ha significado para ellos ser jóvenes y estar trabajando para Dios, Robert precisó que es un regalo tal como dice la palabra que es una bendición que el joven sacrifique su juventud en Dios.

En el caso de Robert se dio cuenta que tenía talento a muy temprana edad, participando en festivales y demás e indicó que los jóvenes artistas tratan de encontrar miles de oportunidades, buscan una salida para mostrar lo que tienen que ofrecer para la gloria de Dios.

Sobre la juventud de hoy día

El vocalista de la agrupación entiende que los jóvenes están tomando decisiones rápidas, que no analizan, no piensan en los resultados que puede tener una acción y cree que es algo que en manos de jóvenes que no tienen madurez puede ser un arma letal.

‘’Yo creo que estamos viviendo en una temporada rápida, donde la gente quiere resultados rápidos, donde Instagram nos ha enseñado a hablar lo que sentimos sin ni siquiera sopesar lo que compartimos, fotos espontáneas, captions y todo para que la gente vea en lo que estamos’’, aseguró Green.

En ese orden precisó que los jóvenes hoy en día no sopesan hacer un live mostrando un arma de fuego apuntando simplemente por llamar la atención y así mismo se ve que son decisiones de niños y que no miran en el futuro, solo están viviendo en el presente indicando que los jóvenes necesitan tener un encuentro con Dios.

Distinciones

A lo largo de su carrera, Grupo Barak ha sido reconocido y galardonado con numerosos premios en la industria de la música cristiana. Su talento y compromiso con su fe han sido elogiados por críticos, audiencias y colegas en la música, lo que les ha permitido destacar y convertirse en una de las agrupaciones más influyentes en su género.

Dentro de los premios que han ganado están Premios El Galardón en el que recibieron nueve galardones y cuatro nominaciones desde el año 2014 hasta el 2019 en diferentes categorías.

También una nominación al GMA Dove Award, una nominación en el Latin Grammy 2017, tres nominaciones y un galardón en Premios Soberano desde 2015 hasta 2018, un Premio Redención y dos Premios Arpa.

Sobre Barak

Grupo Barak es una agrupación musical que ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo con su estilo único y su mensaje inspirador. Desde sus inicios en el 2009 este conjunto ha logrado trascender fronteras y llevar su música a los corazones de personas de diferentes culturas y lenguas.

Ángelo Frilop (Líder, Productor y pianista) Robert Green (Vocalista principal), Janiel Ponciano (Bajista) son los nombres detrás de ese poderoso ministerio que con más de 9 años de trayectoria han recibido importantes premios: Soberano, el Galardón, Arpa, Dove y Rendición.

Hace unas semanas más de 15 mil personas se dieron cita para disfrutar del Farruko’s Youth Festival en donde la agrupación fue invitada de honor junto a otros exponentes de la música como Tito el Bambino, Belén Losa, Onell Diaz, en donde miles de jóvenes se evangelizaron, caminaron en una marcha para la juventud de Puerto Rico hasta El Morro bajo la producción de la pastora Kiara Pita.

La próxima parada de Barak será el 6 de noviembre en San Bernardino, California, donde unas 30 voces se unirán a ellos con su magistral actuación de “Fuego y poder”.

