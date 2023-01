(VIDEO) Grizzlies y Celtics se mantienen imparables

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Con su novena victoria consecutiva, los Memphis Grizzlies de un muy buen Santi Aldama continuaron imparables en el Oeste mientras que en el Este los reyes siguen siendo los Boston Celtics, que encadenaron su sexto triunfo consecutivo.

PACERS 112 – GRIZZLIES 130

Ja Morant, que además de 23 puntos y 10 asistencias dejó huella con uno de los mejores mates de la temporada, capitaneó a los Memphis Grizzlies en su paliza a domicilio a los Indiana Pacers.

El español Santi Aldama firmó una gran actuación y acabó con 17 puntos (6 de 9 en tiros), 4 rebotes, una asistencia y 2 robos en 26 minutos para Memphis.

THIS BETTER BE #1 ON LOSCENTER @JaMorant

cc: @famouslos32 pic.twitter.com/C65r7envzg

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 15, 2023