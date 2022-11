(VIDEO) Griffin hace de héroe en Atlanta y Jazz vence en duelo de equipos revelación

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- AJ Griffin, con un fabuloso “alley-oop” sobre la bocina para que los Atlanta Hawks ganaran en la prórroga, fue el héroe inesperado de este sábado en la NBA en el que los Utah Jazz se colocaron como líderes del Oeste al imponerse a los Portland Trail Blazers en el duelo de equipos revelación del curso.

HAWKS 124 – RAPTORS 122

Con el partido empatado y solo 3.8 segundos para terminar la prórroga, Trae Young consiguió escapar de la presión a toda la pista de los Toronto Raptors y, casi desde el medio campo, lanzó un “alley-oop” a un AJ Griffin completamente solo que firmó una gran victoria sobre la bocina para los Atlanta Hawks.

Young (33 puntos y 12 asistencias) fue el máximo anotador de Atlanta mientras que Toronto, sin Pascal Siakam y que iba ganando de 8 con menos de tres minutos por jugarse, estuvo liderado por un Scottie Barnes que rozó el triple-doble (28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias).

AJ Griffin is a SERIOUS shot-maker. He put up 17 points on 8-of-15 shooting in Saturday’s win, and he did it right in front of his father, a Toronto assistant coach. He scored eight of Atlanta’s 13 in OT, including the game winner. He’s the third youngest player in the league. pic.twitter.com/x5TKDo0TpT

— Brett Usher (@UsherNBA) November 20, 2022