Griezmann a Messi: “Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL- El delantero internacional francés del FC Barcelona Antoine Griezmann se despidió este viernes en las redes sociales del argentino Lionel Messi, en un texto en el que afirma que está ” seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego”.

“Lo único que puedo decirte y que cada amante del fútbol lo pensará: ¡GRACIAS!”, comienza el delantero francés.

“¡Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club… ¡lo has cambiado todo! Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego, y que tu camino volverá a cruzarse con el FC Barcelona”, continúa.

“Te deseo lo mejor, que seáis felices tú y tu familia donde vayáis. Muy pocos saben lo que es ser Messi y fuiste un ejemplo para mi en todos los sentidos”, añade.

Sergio Busquets también dedicó su espacio en Twitter para decir adiós al argentino.

“Aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será, solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí”, afirma.

“Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo”, agrega.

“Siempre podré decir que jugué y compartí muchos momentos contigo, la mayoría muy buenos y tuve la suerte de crecer y disfrutar a tu lado 13 temporadas. Mas allá de todo esto me quedo con la persona y la amistad que hicimos, te echaré mucho de menos. Solo puedo desearte lo mejor a ti y tu familia porque os lo merecéis, se os echará de menos”, concluye.

Marc Bartra, actual jugador del Betis y que compartió vestuario con Messi en el Barça, escribe en Twitter: “Se me va a hacer muy extraño ver un Barça sin ti. El mejor jugador de la historia del fútbol. Me siento un privilegiado por haber compartido tantos momentos contigo en el club dónde tantos sueños cumplimos. ¡Mucha suerte para ti y tu familia en esta nueva etapa!”.

