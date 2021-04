“Grief”, la respuesta sorpresa de Nick Cave a la muerte de su hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Nick Cave ha anunciado hoy el lanzamiento de un sencillo titulado “Grief” (“duelo”, en español), fruto otra vez de su colaboración con el también músico Warren Ellis y que resulta especialmente curioso porque nació de la respuesta a una seguidora acerca del dolor por la muerte de su hijo.

Editado por sorpresa como un sencillo de 7 pulgadas (de momento no está disponible en formato digital), contiene los cortes “Letter To Cynthia” y “Song For Cynthia” y tiene su origen en un mensaje publicado en la web The Red Hand Files, en la que el líder de los Bad Seeds atiende a su público.

“He experimentado la muerte de mi padre, de mi hermana y de mi primer amor en los últimos años y siento que puedo comunicarme con ellos, especialmente a través de sueños”, escribió una seguidora en octubre de 2018, antes de preguntar: “¿Sentís Susie y tú que tu hijo Arthur está con vosotros comunicándose de alguna manera?”.

Aludía así al fallecimiento en julio de 2015 del hijo de Cave, de tan solo 15 años, tras precipitarse por un acantilado en Brighton (Reino Unido), donde tiene fijada su residencia la familia. Según determinó posteriormente la investigación, habría consumido LSD antes del accidente.

“Mi respuesta (a ese mensaje) fue la primera vez que fui capaz de articular mis sentimientos contradictorios de duelo. Cartas como la de Cynthia me han ayudado a devolverme a este mundo”, ha señalado el músico al respecto.

Según la información colgada en su perfil de Instagram, en “Letter To Cynthia” Cave se ha ocupado de la letra, mientras que la música ha sido compuesta e interpretada por Warren Ellis. En el segundo tema, ambos aparecen como intérpretes y coautores.

“Grief” aparece mes y medio después de la publicación sorpresa por parte de ambos de “Carnage”, su primer disco como dúo artístico, aunque su relación profesional y personal se ha fraguado durante años como miembros de The Bad Seeds y también por sus colaboraciones en la otros proyectos, como bandas sonoras o el inminente nuevo disco de Marianne Faithful.