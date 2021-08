Gregory Polanco fue colocado en waivers irrevocables por los Piratas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS — El actual miembro de los Piratas con el mayor tiempo en el equipo podría estar de salida.

Una fuente le informó a Mark Feinsand de MLB.com que los Bucaneros han enviado al jardinero dominicano Gregory Polanco a la lista de waivers irrevocables.

Polanco, de 29 años, firmó con Pittsburgh como agente libre internacional en el 2009 y ha jugado las últimas ocho campañas en las Mayores con los Piratas. El guardabosque ha tenido problemas para entrar en ritmo al bate durante los últimos dos años, bateando .183 con 18 jonrones en 151 partidos.

Sin embargo, cuando el quisqueyano hace contacto, sus batazos son bastante fuertes, que lo han puesto entre los líderes de velocidad de salida. Si el tiempo de Polanco en los Piratas ha llegado a su final, otro club podría agregarlo como un cuarto jardinero o un bate con potencial de trueno desde la banca.

Mientras reconfiguran su roster, los Bucaneros quieren darles oportunidades en el equipo grande a los jugadores jóvenes y otros prospectos. Una de esas promesas, Anthony Alford, es elegible para salir de la lista de lesionados el lunes y el club tendría que realizar un movimiento para activar al jardinero — tal como el gerente general de Pittsburgh, Ben Cherington, dijo que sería el caso el domingo.

Los Piratas también tienen a cuatro de sus Mejores 30 Prospectos viendo acción en las praderas en Doble-A Altoona o Triple-A Indianápolis: El venezolano Tucupita Marcano (No. 9), Matt Fraizer (No. 23), Canaan Smith-Njigba (No. 28) y Jack Suwinski (No. 30). Sus oportunidades llegarían antes de lo esperado, posiblemente en septiembre o en la próxima campaña.

