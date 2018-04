Gregory Polanco conecta dos jonrones en triunfo de Piratas sobre Cachorros

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO— El dominicano Gregory Polanco conectó dos jonrones para apoyar la tercera buena apertura de Trevor Williams en la campaña, y los Piratas de Pittsburgh superaron este jueves 6-1 a los Cachorros de Chicago.

El venezolano Francisco Cervelli añadió otro cuadrangular de tres vueltas en el séptimo capítulo frente al relevista Justin Wilson, y los Piratas rayaron cuatro veces en el inning para ampliar la delantera en un juego que hasta entonces lucía apretado. Adam Frazier pegó también un cuadrangular por Pittsburgh, que mejoró a una foja de 9-3.

Kyle Schwarber consiguió un bambinazo, un doble y un sencillo, para contribuir con tres de los siete hits de los Cachorros.

