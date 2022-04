Gregorio Luperón y la restauración de la Dignidad Humana en High Schooll for Science and Mathematics)

Como podemos notar inmediatamente leemos el título, no hablamos de Gregorio Luperón en su papel de Restaurador de la República, sino en el rol restaurador de la Dignidad Humana.

Aunque nos referimos al mismo nombre y figura, la primera alusión sobre la República indicamos que la Restauró en 1863-1865 y la dignidad humana la restaura en la actualidad. Sin pretender quitar que el hecho de restaurar la independencia es en cierto modo una restauración de la dignidad de los dominicanos.

En una visita a la comunidad dominicana de New York y otra ciudades que el Defensor del Pueblo desarrolla en estos momentos. He tenido el privilegio de formar parte de la comitiva y en la agenda de trabajo se contempló y se ejecutó una visita a la escuela Gregorio Luperón (Gregorio Luperón High Schooll for Science and Mathematics).

Esta escuela sita en la 501 West 165th Street New York NY, en la actualidad tiene como Principal (Directora)a una Superdinámica mujer de origen dominicano.

Yecenia Cardoza-Delarosa; Yesenia reconoce a un “Quijote del bien hacer” a otro dominicano que no olvidó su origen y que sabe (agrego yo) que los día de vida que le regaló el creador debe emplearlo ayudando a otros, en alusión a un banilejo que identifica como el maestro Juan Villar.

Cardoza-Delarosa, con los ojos que parece encenderse por donde le sale las emociones del corazón, habla de su escuela como modelo, del buen hacer y no es para menos. Gregorio Luperón High Schooll for Science and Mathematics, realmente es un modelo de institución que, aunque no pudimos observar la interacción de los estudiantes, pues en la ciudad los mismos tenían una semana de vacaciones. sí, pudimos aprecias sus instalaciones de punta e interactuar con algunos estudiantes que a pesar de estar de vacaciones acudieron allí a practicar robótica o practicar en los simuladores de vuelo de avión y helicóptero. Si me permitieran describirle la sensación que experimenté en mi visita a esta escuela, les diré que por mucho que les cuente saldrá como foto blanco y negro, pues tiene demasiado brillo para describirla y que la descripción sea fiel.

En verdad es como si sintiera la unión de la utopía con la realidad. ¿Y por qué tanto asombro? El asombro me viene dado por la población a la que esta institución brinda sus servicios.

Aunque está abierta a otras nacionalidades, por la realidad presencial de los dominicanos en la zona, el 90% de sus estudiantes son dominicanos, pero, aunque no hay excepción, no nos referimos a un dominicano residente o con recursos. No, nos referimos al “dominicano de a pies y con pies descalzos”, dominicanos golpeados por la desigualdad social, sin protección familiar muchos de ellos, inmigrantes legales o no, que no saben inglés y que recién llegan del país o de su país.

Esos no privilegiados, qué encuentran allí: recibimiento cálido y humano que los hace diferenciar entre lo que llaman “la mala escuela y la buena escuela” allí encuentra una gran variedad de deportes con organización y propósito, pero encuentran disciplina científica como la robótica o preparase para ser pilotos entre otras muchas cosas.

Gregorio Luperón High Schooll for Science and Mathematics, es el vivo ejemplo de que “cuando se quiere se puede” . Eso sí, para poderse hay que contar con una directora como Yecenia o un visionario con Juan Villa quien dice (Yecenia) que tiene recursos suficientes porque aplica cundo hay en alguna parte recursos disponibles. Es como dice la Biblia (vuelvo a agregar yo) en Lucas 11: 9-10 . “así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá.

En ese acompañamiento de Padrinazgo, habla de otro dominicano que es ejemplo vivo de superación honesta, esfuerzo y trabajo. Nos referimos al actual Comisionado de Transporte de la ciudad de New York el señor Ydanis Rodríguez , quien gestionó no sé, si desde su actual posición o de las anteriores, la suma de Diez millones de dólares para la ampliación de dicha escuela, amen, de otros aporte que de forma constante hace a la institución.

Como un plus a los contactos y con el “azuzamiento” del Titular de la institución Pablo Ulloa y de la encargado de la ODO del Defensor, Elisa Gonzales, hemos impartido a instituciones que aglutinan dominicanos aquí el conversatorio taller “El Costo de una Patria” que busca vincular empáticamente a todo dominicano con el sacrificio en sudor, sangre y lágrima que por más de doce años y 14 batallas, dominicanos desprendidos pagaron por esta Patria que hoy tenemos legada, y por la cual muchos no hemos pagado nada.

Volviendo a la escuela, insto a los dominicanos que enviarán a sus hijos a New York y aun los que estén en esta ciudad, a que se interesen por esta escuela y le aseguro que en el sueño americano que fueron a buscar, esta le brindará “zapatos para el camino” y quizás más.

Creo que Defensor del Pueblo puede ayudarle en ese proceso, pues, su titular también se enamoró del proyecto y buscará que de alguna manera la institución sea facilitadora del proceso, entre los dominicanos de aquí y las “facilidades” de allá, para que sin importar su estatus gocen del super derecho que es disfrutar de los beneficios que conlleva la vigencia de la Dignidad Humana. Y, su triunfo que es la consumación de su esfuerzo y disciplina le sirva como les sirvió a estos dominicanos, para “gritar” a todo pulmón: ¡Que sí se pudo!, y a practicar la justicia relacional, para brindar a otros el apoyo que ellos recibieron antes de alguien más. Eso sí, sin olvidar que este es su terruño, que es, y seguirá siendo, el único lugar del mundo en donde nunca serán extranjeros

Por Darío Nin

