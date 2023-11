Gregg Popovich quiere más intensidad defensiva

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO.- La presencia de Victor Wembanyama está aportando una importante dimensión defensiva a los San Antonio Spurs. El flamante número uno del draft ocupa la quinta posición en tapones por partido (2,4) y solo permite un acierto del 35,2% en tiros de campo a sus rivales, cuarto mejor registro entre aquellos jugadores que defienden, al menos, diez lanzamientos por encuentro.

Además, sus más de 240 centímetros de envergadura suponen un muro defensivo tan inabarcable que muchos jugadores se lo piensan dos veces antes de atacar el aro o lanzar a canasta ante su marca, lo que modifica por completo los planteamientos ofensivos de los equipos.

Sin embargo, la defensa se sustenta sobre todos los jugadores y los Spurs no han sido capaces de extender este rendimiento defensivo cuando Wembanyama descansa. La franquicia de Texas presenta el peor ratio defensivo de toda la NBA y la diferencia defensiva entre tener o no al francés en pista es de 13,5 puntos por cada 100 posesiones, de acuerdo con datos de Cleaning The Glass, lo que lo sitúan en el percentil 93 y, con ello, en la élite de la NBA. «Su tamaño se traduce en más tiros taponados, más rebotes, más ‘deflections’ y ese tipo de cosas, manteniendo al rival fuera de la pintura», declaró el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich.

El técnico sabe que las cualidades de Wembanyama son únicas, pero ha compartido la necesidad de que todo el equipo sea mejor en defensa para elevar el techo competitivo del mismo y no depender únicamente de la presencia de un jugador. «Desde el comienzo del ‘training camp’ se ha enfatizado que tenemos que mejorar en defensa», destacó Popovich.

Los Spurs han comenzado la temporada con un balance de tres victorias y cinco derrotas en sus primeros ocho partidos, a pesar de ser la peor defensa de la NBA y devolver también el peor Net Rating.