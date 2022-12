Greenpeace recurrirá al Supremo argentino en contra de proyecto ‘offshore’

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- La organización ecologista Greenpeace presentará un recurso ante la Corte Suprema de Argentina en contra de un proyecto de exploración petrolera ‘offshore’ (costas afuera) en la Cuenca Argentina Norte (CAN) liderado por la compañía noruega Equinor.

Greenpeace tomó la decisión de recurrir al Supremo argentino luego de que este lunes la Cámara Federal de la ciudad bonaerense de Mar del Plata dejara sin efecto una medida cautelar que frenaba el proyecto petrolero en aguas del Atlántico bajo jurisdicción argentina.

“Vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema expresando nuestra disconformidad con este fallo de la Justicia”, dijo a EFE Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

Para Vueso, el fallo de la Cámara Federal “está muy mal y poco fundamentado teniendo en cuenta la batería de argumentación contundente” que había presentado Greenpeace en contra del proyecto.

“Es realmente indignante que, a pesar del fallo favorable de primera instancia que tuvimos en un principio para proteger el Mar Argentino, la Justicia haya fallado ahora a favor de una corporación internacional”, señaló.

La controversia se desató a finales de diciembre de 2021, cuando el Ejecutivo argentino, mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el mayor centro vacacional de la costa atlántica de Argentina y que vive del turismo y de la pesca.

Equinor es la operadora de las tres áreas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15.000 kilómetros cuadrados-, está asociada a YPF, controlada por el Estado argentino, y a la anglo-holandesa Shell, y en otro, CAN 114, solo a YPF.

A inicios de este año, Greenpeace y otras organizaciones iniciaron una acción de amparo colectivo, que se unió a otras acciones judiciales, para lograr el cese o suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera en esa zona.

En febrero pasado, el Juzgado Federal 2 de Mar del Plata resolvió cautelarmente la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto de adquisición sísmica ‘offshore’ en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

Al levantar este lunes la medida cautelar, la Cámara Federal de Mar del Plata exhortó a las autoridades administrativas a que mantengan permanentemente “un máximo nivel de control” sobre las actividades del proyecto.

Para Greenpeace, el proyecto implicará la “destrucción” de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico sur.

