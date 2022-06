Green: “Stephen se fue 0-9 en tiros de tres, él va a ir furioso a jugar el juego 6

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Stephen Curry se fue 0-9 en tiros de 3 y en cierto momento, Celtics tomó la delantera en el tercer cuarto, pero un triple sobre el tiempo de Poole y los titulares de la Bahía unidos, fue suficiente para que los Warriors consiguieran el lunes la victoria 104-94 en el Juego 5 de las Finales de la NBA.

“Stephen se fue 0-9 en tiros de tres. Él va a ir furioso a jugar el juego 6 y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos”, comentó Draymond Green en la conferencia de prensa tras el partido. Green ha vuelto a jugar su mejor nivel, rozando el doble-doble. Este desempeño del líder de Warriors puso fin a su racha de postemporada de 132 juegos seguidos.

Por su parte, Curry, vestido con una camiseta de ‘’Ayesha Curry puede cocinar’’, en burla de una publicación de Boston que decía que su esposa no podía, no se veía conforme con su desempeño, pero si con su equipo. “Hay que seguir tirando, es muy simple. No tengo miedo de ir por lo que sea porque voy a seguir disparando y tomando tiros que normalmente sientes que puedes hacer. He respondido bien cuando he tenido partidos así desde la línea de 3 puntos”, dijo en el Chase Center.

Klay Thompson proclamó que todavía queda juego y que nada está sentenciado, pero que está muy emocionado por ir a Boston, como nunca ha estado. En dicha conferencia, Wiggins, máximo anotador del juego con 26 canastas, admitió que ser el jugador del partido en finales es el escalón más alto que ha soñado.

Los Celtics perdieron el partido a pesar de estar cerca de cambiar la perspectiva. En estadísticas de NBA, los equipos que van empatado 2-2 y ganan el quinto partido, consiguen el anillo el 73% de las veces, por lo cual, los bostonianos están en clara desventaja, además de que en un cercano juego 7, no contarán con la ventaja de localía.

“Mi fe está más alta como nunca lo había estado. Vamos a jugar como un equipo. Durante toda la temporada hemos sido nosotros contra todos los demás, no hay diferencia con lo de ahora. Estoy pensando ya en el juego 6”, analizó Jaylen Brown, que se quedó en un pobre 27.8% en tiros de campo.

“No tenemos más opciones, en este punto es ganar o ir a casa, trabajamos increíble difícil en esta temporada para estar en esta posición, todavía siento que tenemos más basketball que jugar (…) espero que en los próximos 2 partidos juguemos mejor, como se que podemos”, agregó.

En otra parte, el dominicano Al Horford admitió que no han estado en su mejor momento, pero que tienen que salir adelante y ser mejores, aún más con sus espaldas contra la pared. Los Celtics son conocidos por superar las adversidades, como han demostrado sus dos últimas series.

“Debemos tener confianza para ir a la casa, descansar y luego estar listos para traer el juego de vuelta aquí, para nosotros es sobre consistencia (…) claramente estamos frustrados por la derrota de hoy, pero sabemos que debemos volver a la Bahía (…) Nos alejamos de lo que nos hizo volver al juego en el tercer cuarto, la toma de decisiones y la fatiga pudieron ser los motivos”, opinó el dirigente bostoniano, Ime Udoka.

Por Nathalie Castillo Núñez

