Green sobre situación con Poole: «No golpeo a la gente porque sí»

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Draymond Green pasó por el podcast de Patrick Beverley y, como siempre, ha dejado declaraciones que no pasan por debajo de la mesa. En esta ocasión, habló sobre la pelea que sostuvo con Jordan Poole y acerca de la relación con su nuevo compañero en los Golden State Warriors, Chris Paul.

«No golpeo a la gente porque sí», afirmó en The Pat Bev Podcast with Rone en relación con la agresión a Poole durante el training camp del año pasado. «El diálogo, por supuesto, sucede con el tiempo y normalmente no reaccionas así tan rápido y a ese grado. Esto es un equipo y no hay nadie en el que me haga reaccionar así instantáneamente. Sabemos que hay cosas que no se dicen entre hombres», puntualizó el ala-pívot.

Green no especificó cuáles fueron las palabras que desencadenaron su ataque. Lo cierto es que el encontronazo condicionó la temporada de los californianos, incluso el head coach Steve Kerr admitió que tuvo un impacto negativo durante toda la contienda alegando que se perdió la confianza entre los compañeros de equipo.

Poole ahora está con los Washington Wizards, equipo al que llegó en un cambio que llevó a Chris Paul a Golden State. El movimiento fue estratégico desde el punto de vista económico debido a que deshicieron de un contrato costoso, pero no se puede obviar que la pugna entre ambos también tuvo un peso considerable en la decisión.

Conversación «entre hombres» con CP3

Green no escondió su rechazo a Paul en el pasado. Después de tanta rivalidad, en especial con Stephen Curry pero extensiva al resto de los Warriors, ahora compartirán camerino y sobre esta situación comentó: «He dicho públicamente antes que Chris no me gustaba. Ahora no voy a decir: ‘Oh, eso cambió ahora que es mi compañero de equipo’. ¡No! Estoy buscando hablar con él entre hombres».

El oriundo de Michigan confesó que ha conversado con Kerr sobre lo que puede aportar Paul y que, además, respeta su tenacidad. Sin embargo, ambos coincidieron en que odiaban jugar contra él por su voluntad y desesperación por ganar.

