Green cree que LeBron se perdería primer mes de temporada de empezar en diciembre

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La situación de los equipos de cara al curso 2020-21 es muy dispar. Por un lado están aquellos que no acudieron a Orlando, los cuales llevan a estas alturas más de siete meses sin competir. Por otro los que sí fueron a la burbuja pero fueron eliminados rápidamente. Por último nos encontramos con los que disputaron las Finales, incluso las finales de conferencia, los cuales tendrán algo más de dos meses entre temporadas.

Contentar a todos de cara a lo que se avecina es imposible. Unos tendrán más interés en empezar pronto y otros menos. Por ahora, y a la espera de que el Sindicato de Jugadores lo confirme, el 22 de diciembre es la fecha señalada por la NBA para empezar la campaña 2020-21. ¿Echarán por tierra los jugadores tal propuesta? Danny Green piensa que no.

En declaraciones a The Ringer NBA Show, el alero de los Lakers entiende que la NBPA aprobará el calendario. “Es muy poco probable que se retrase. Muchas estrellas no han jugado desde hace mucho tiempo… Algunos han estado igualmente fuera de la burbuja durante mucho tiempo. Y hay incluso equipos que llevan casi un año sin jugar…”, comenta en relación a los diferentes escenarios que sedan según la franquicia que observemos.

¿En qué situación quedarían los Lakers respecto a empezar el 22 de diciembre? Sobre este asunto Green tiene más dudas, aunque no duda en señalar que es posible que algunos chicos comenzaran la temporada sin jugar, como podría ser el caso de LeBron James.

“Creo que la mayoría de los muchachos, si finalmente se dice que comenzamos en diciembre, pensarán: ‘No voy a estar allí’. Si se da un reinicio rápido, no esperaría ver allí a LeBron. No esperaría verlo durante el primer mes de la temporada. Probablemente estará entrenando con nosotros… pero es posible que no muchos chicos quieran estar ya sobre la pista”, explica.

Como decíamos, va a ser imposible que alguien no se sienta perjudicado –ya pasó con la burbuja de Orlando–. Para no entrar en situaciones individuales, podemos cerrar el círculo ciñéndonos una vez más al tema económico. La NBA informó a los equipos de que empezar el 22 de diciembre reportaría a la Liga 500 millones de dólares más que si eso ocurría en enero o febrero. A partir de ahí parece que resta poco por discutir.