Grease, un musical a la dominicana conquistador de ovaciones en su estreno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ‘Grease, el musical’ adaptado al gusto de los dominicanos se estrenó este jueves en el Teatro Nacional y acaparó un gran momento de ovación de quienes disfrutaron su primera noche y esto debido a que la puesta en escena es producida por Amaury Sánchez y Javier Grullón, quienes gozan de alta profesionalidad y cariño del público.

Durante casi tres horas, el musical transporta al público al último año de la década de los años 50, donde John Travolta y Olivia Newton-John, en la piel de Javier Grullón y la joven actriz Gabriela Gómez viven un intenso romance que trasciende las fronteras del colegio donde junto a sus amigos de aulas dan una gran demostración de cómo se vive la amistad y complicidad.

La energía que transmite la música pop de este musical es sumamente contagia; tanto que al final los presentes salen del Teatro Nacional cantando y bailando los ‘You’re The One That I Want’, ‘Summer Nights’, Born to hand jive’, ‘Rock and Roll is here to stay’, y muchos otros temas que tanto se popularizaron.

El elenco que logra generar esas emociones tan positivas en el público está integrado por más de 50 jóvenes y artistas de larga data. Además de Javier Grullón y Gabriela Gómez, en el papel de Danny Zuko y Sandy Dumbrowski; en escena están la cantante y actriz Techy Fatule en el papel de Rizzo, quien hace el papel de la líder del club de las populares Pink Ladies.

Karla Fatule, JJ Sánchez, Juan Carlos Pichardo, Máximo Martínez y Juan Luis Espinal, Franchesca Yarull, Roger Manzano, Sofía Reyes, Juan Manuel García también brindan su talento para hacer de este; un gran musical. María Castillo y Kenny Grullón, en el papel de Miss Lynch y Johnny Casino demostraron su veteranía en las tablas.

Finalizado el estreno del musical, y ante un público de pies, Javier Grullón se mostró muy emocionado y agradecido por el apoyo y respaldo a esta producción. Lo mismo que el maestro Amaury Sánchez, quien tiene un gran historial en producciones de alta calidad.

Créditos

La puesta en escena de “Grease”, cuenta con la dirección musical de Amaury Sánchez; la dirección técnica y escenográfica de Yeimy Díaz, la dirección coreográfica de Pablo Pérez y la dirección vocal de Paola González. La dirección es de la galardonada Indiana Brito.

Las próximas funciones serán este viernes 22 y sábado 23 de septiembre; a las 8:30 de la noche; y el domingo 24 de septiembre, a las 7:00 p.m.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.