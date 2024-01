Graymer Méndez exige a las autoridades detalles sobre asesinatos de agentes DNCD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Graymer Méndez exigió a las autoridades competentes que ofrezcan detalles sobre la muerte de dos agentes y un exmiembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a manos de oficiales del Dirección Central de Investigación (Dicrim) el pasado viernes 29 de diciembre en Haina.

Durante su comentario en el programa “El Sol de la Tarde», Méndez llamó la atención al presidente de la República, Luis Abinader; a la procuradora General de la República, Miriam Germán; a José Manuel Cabrera Ulloa, director de la DNCD; Pedro Ignacio Matos Pérez, titular de Dicrim y a Manuel María Mercedes, director de Derechos Humanos de República Dominicana, porque a su parecer este hecho no puede quedar en silencio.

Para el comunicado se quiso vender el relato “repetido y manilo” de que se trató de un intercambio de disparos, según datos ofrecidos por la Policía Nacional.

“Primero quisieron vender esa mentira para envolver en papel de falacia un asesinato múltiple a plena luz del día en la República Dominicana, eso es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, eso es inaceptable desde el punto de vista de la violacion de la ley y la Constitución que el presidente juró, el general de la Policía Guzmán Peralta juró y que tiene subalternos bajo su mando que lo manda a asesinar a otros agentes”, expresó al narrar las referidas muertes.

Méndez deploró que hasta la fecha no se sepan los nombres de las víctimas ni de los victimarios, que tampoco se sepan la razones reales del hecho y que las autoridades se hayan quedado en silencio.

“Usted no se puede ir magistrada Miriam Germán del servicio público dejando eso (caso) en nebulosa, incompleto, no aclarado y no llevado a la justicia”, advirtió para luego criticar que Manuel María Mercedes, tampoco se haya pronunciado sobre el hecho.

Asimismo, cuestionó dónde están los familiares de los ultimados, quienes no se han expresado ante los medios de comunicación. “¿Tienen amedrentada a la familia, esos agentes no tienen familia?”.

El comentarista también criticó que la sociedad dominicana se mantenga indiferente ante el citado suceso, por lo que llamó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que tome carta en el asunto.

Finalmente, recalcó que ese caso “no será borrado con el silencio”.