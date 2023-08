Graymer Méndez es designado en Comisión Técnica para homologación de títulos UASD-New York⁣

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de que la diáspora dominicana pueda ejercer su profesión en New York, el comunicador Graymer Méndez, en su rol de enlace técnico legislativo entre el Senado dominicano y Nueva York, quedó designado junto a un equipo de de funcionarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como parte de la Comisión Técnica en procura de impulsar el proyecto que permitiría la homologación de títulos universitarios entre la citada casa de estudios y las instituciones educativas de esta ciudad.

⁣

“Llegó la oportunidad para que nuestros dominicanos residentes en NY puedan completar sus estudios universitarios y ejercer la profesión para la cual se han preparado», manifestó Méndez en su discurso ante los miembros del Consejo Universitario, encabezado por Editrudis Beltrán, rector de la UASD y la delegación del Senado del Estado de New York, así como otros representantes comunitarios de esa importante urbe. ⁣

⁣

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el salón del Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Méndez sostuvo que esta es la segunda reunión para tratar importantes puntos de agenda sobre la academia, no obstante, consideró como un propósito fundamental la posibilidad de la homologación de títulos universitarios de la UASD en NY. ⁣

⁣

La delegación oficial estuvo integrada por el senador estatal de NY, Luis Sepúlveda; el líder de la minoría Republicana en la Asamblea del Estado de Nueva York, Will Barcley y miembros del departamento de Policía de esa ciudad, Rusking Pimentel, director de Comunicación del senado de NY, y otros acompañantes.

Por el Senado dominicano, Alexis Victoria Yeb, representante de la María Trinidad Sánchez, así como el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, ingeniero Eligio Jáquez, entre otros. ⁣