“Gratitude” de Rafael Cennamo en RD Fashion Week 2022, está basada en emociones experimentadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La colección del diseñador Rafael Cennamo está basada en las emociones que experimentó durante el año pasado, con ocasión de ciertos eventos vitales y el agradecimiento que tiene a todas las personas que lo apoyaron en su proceso de evolución como artista.

“Son personas que creyeron en mí, que me ayudaron a identificar y compartir mi talento, que fueron referente de empatía, valor moral y apoyo”, recalcó el diseñador.

“Me siento bendecido con Dios por haberme dado la oportunidad de mostrar mis creaciones a través de RD Fashion Week 2022”, añadió Cennamo.

La colección está elaborada a base de macramé y crochet, ya que aunque habitualmente el diseñador se centra en vestidos de noche y de novia, en esta ocasión ha dado un cambio para centrarse en la moda de resort.

“Normalmente yo utilizaba mucho bordado y pedrería; pero en esta ocasión he preferido ir hacia algo más detallado, enalteciendo el macramé y el crochet como homenaje a los artesanos colombianos que me ayudaron a incursionar en este tejido y a enamorarme de una técnica que me era desconocida. También he diseñado piezas donde se combinan con hilos de seda completos”, terminó el artista.

Sobre RD Fashion Week

República Dominicana Fashion Week es la plataforma más importante de la moda dominicana, que promueve la proyección del talento emergente de esta prestigiosa industria a nivel nacional e internacional, que a través de los años se ha convertido en el escenario de oportunidades tanto para diseñadores consolidados como noveles de República Dominicana y Caribe, dinamizando así nuestra economía y colocando en la mira internacional el talento dominicano.

