Graterol aprovecha mentalidad “ecuánime” para brillar con Dodgers

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Cuando Brusdar Graterol debutó en las Grandes Ligas con los Mellizos en el 2019 con 21 años recién cumplidos, era conocido como un lanzallamas que con el tiempo podía convertirse en un relevista formidable.

Así mismo ha sido, tras el venezolano ser cambiado a los Dodgers en el canje que envió a Kenta Maeda de Los Ángeles a Minnesota. Graterol tiene un anillo de Serie Mundial y, en sentido general, ha sido pieza importante en el bullpen de un equipo que aspira a ganarlo todo cada año.

En el 2022, Graterol ha tenido resultados mixtos. Está en los percentiles más altos en categorías como promedio de velocidad de salida en contra, efectividad esperada y slugging esperado en contra, entre otros. Es más, está de líder en tasa de contacto duro en contra, con un 18.2%.

Sin embargo, lleva una tasa de base por bolas del 12.8% (11 BB, incluyendo una intencional, en 19.2 entradas), por mucho la más alta de su carrera. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, tiene un mensaje específico para Graterol: Deja que los bateadores traten de darle en la zona de strike a tu sinker, recta cortada y recta de cuatro costuras, que promedian casi 100 millas por hora cada uno.

“Lo que le he animar a hacer es continuar no siendo tan fino en las fronteras del plato”, dijo Roberts. “Creo que su material es bueno de verdad. Entonces, no hay que darle demasiado crédito al bateador, porque cuando empiezas a caer abajo en la cuenta, eso favorece al bateador”.

En otras palabras, con ese arsenal tan dominante, Graterol debería retar a los bateadores un poco más.

De su parte, Graterol se encuentra en un buen momento, con 5.2 ceros en sus últimas tres presentaciones, con cuatro ponches. Y sí, dos bases por bolas que al final, no le hicieron daño.

“Estamos ahí, trabajando en eso, hacer lo que sabemos hacer en el terreno: Hacer un buen trabajo”, dijo Graterol acerca de su trayectoria del 2022, temporada en que lleva promedio de carreras limpias de 3.20 en 18 juegos, con 16 ponches. Me estaba preparando desde el principio de la temporada muerta. Gracias a Dios, se están dando los resultados”.

Un aspecto en el que Graterol se ha solidificado es reponerse mentalmente de los trechos difíciles. A mediados de este mes, el derecho concedió cuatro hits, dos transferencias y cinco carreras limpias en apenas 2.2 innings a través de tres presentaciones. Pero luego de eso, llegaron los 5.2 episodios en blanco antes mencionados.

“Ya uno va agarrando un poquito de experiencia cada vez que pasa el tiempo”, dijo Graterol al tocar el tema. “Hoy en día, ya eso es normal. Pase lo que pase, ya eso pasó, quedó en el pasado y hay que seguir metiendo mano”.

Roberts ha visto lo mismo.

“Veo de manera positiva a la persona y al pitcher. Está madurando”, manifestó el piloto. “En cuanto a recuperarse cuando las cosas no van bien, lo está haciendo muy bien. Es de una mentalidad bien ecuánime”.

