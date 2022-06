Grant Williams sobre el arbitraje: «Solo queremos consistencia»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CELTICS.- El arbitraje ha sido el tópico más repetido en el entorno de los Boston Celtics en las últimas 72 horas. No hay un solo miembro de la organización que se haya pronunciado desde el segundo partido sin hacer una mención, aunque sea pequeña al arbitraje. La mayoría de quejas o apuntes tienen a Draymond Green como protagonista, y las de Grant Williams no iban a ser menos. El alero discutía la infame jugada en la que Jaylen Brown cae al suelo junto al ala-pívot de los Warriors antes de que estos se vean enzarzados con Green haciendo poco por evitar los malentendidos. «En base a las reglas, una técnica es una técnica sin importar la situación. Como jugadores solo queremos consistencia».

En ese momento Draymond ya contaba con una falta técnica en su haber, por lo que pitarle otra hubiese supuesto su expulsión del partido. «Lo esperamos [que no le expulsasen] y seguimos jugando. No quisimos insistir, solo esperamos que ese beneficio se extienda a ambos lados». Después del encuentro, Green admitió en su podcast haberse «ganado un trato diferencial». Lo cierto es que tanto Jaylen Brown como Marcus Smart daban por hecho en sus declaraciones que los árbitros iban a tener ese nivel de permisividad con el de los Warriors.

Pero a Williams le preocupa que este no se aplique para todos igual. «Si los árbitros consideran que un jugador ya tiene una técnica y no le van a sacar la segunda, está bien siempre y cuando haya consistencia. Lo que pasa es que esa consistencia no existe. Como jugadores tenemos que tomar la temperatura del árbitro, saber cuáles son sus límites y jugar en consecuencia».

Williams ha sido expulsado en un partido esta postemporada y ha tenido problemas con las faltas en infinidad de ellos. En menos partidos, Green ha sido expulsado cuatro veces. Es cierto que los árbitros muchas veces se contienen a la hora de tratar con alguien tan temperamental como el de los Warriors, pero las cifras muestran que lo normal es que le castiguen en consecuencia al nivel físico y verbal que pone en pista. Para buscar consistencia en los Celtics habría que fijar la mirada en Smart, que no ha recibido una sola técnica por simulación en todos los playoffs.

