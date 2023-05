Grant Williams explica el desastre del último partido de los Celtics ante el Heat

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Tras ganar tres partidos seguidos para evitar la eliminación y tener el séptimo en casa, muchos esperaban que los Celtics completasen el trabajo y se metiesen en las Finales por segundo año consecutivo. Finalmente no solo no fue así, sino que vieron a los Heat pasarles por encima en el Garden. Concluido el choque, Grant Williams no esconde lo mal que lo hicieron en el séptimo juego.

«Nos patearon. No jugamos nuestro juego de principio a fin. Defensivamente, simplemente no fuimos capaces de hacer nada, y luego, ofensivamente, estábamos desordenados y tratando de hacer el trabajo cada uno por su cuenta… Simplemente no hicimos nuestro juego. Odias que ese sea el final de tu temporada, especialmente con la pelea que hemos mostrado. Los tiros tampoco entraron y eso no ayudó… Es simplemente duro», expresa.

Lo cierto es que se esperaba más pelea por parte de Boston. Viendo lo que había conseguido Miami hasta la fecha, una derrota de los de Joe Mazzulla era posible, pero que se diese tan claramente descolocó a todos, sobre todo a unos aficionados locales que terminaron abucheando a sus jugadores. Marcus Smart recalca que verse por detrás en el electrónico les pesó demasiado.

«Ambos estábamos fallando tiros, pero luego ellos se conectaron y empezaron a meterlos. Eso puso mucha presión en nuestra defensa para que tuviese que conseguir frenar algunos ataques. Siguieron conectando tiros y definitivamente entraron en ritmo. Nosotros nunca fuimos capaces de hacer nuestro juego», sentencia.

