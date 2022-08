Grant Williams cree que los rumores de traspaso de Jaylen Brown “demuestran lo valioso que es”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- El de 2022 no está siendo un verano fácil para Jaylen Brown, que casi de la noche a la mañana vio su nombre aparecer en numerosos rumores de traspaso. La noticia de que Kevin Durant quería abandonar Brooklyn y que Boston le parecía un destino apetecible convirtió al escolta en uno de los protagonistas de esta offseason sin comerlo ni beberlo, una difícil situación que sus compañeros están tratando de ayudarle a sobrellevar. En este contexto, Grant Williams se ha pronunciado al respecto y ha querido hacer ver que estos rumores, lejos de desprestigiar a Brown, le ponen en valor.

«Estos rumores son inevitables y hay que vivir con ellos. Creo que Jaylen es un jugador muy maduro. He hablado con él y le escrito con frecuencia, y es consciente de que esto son cosas que pasan. Es la liga, es un negocio, estos rumores no son nada por lo que desanimarse. Todos queremos a Jaylen. De hecho, ser el centro de atención en la negociación por uno de los mejores jugadores del mundo demuestra lo valioso que es. Creo que si sigue con nosotros va a volver con más hambre competitiva, y eso me encanta».

Parece además que esta sensación de Grant no es infundada, pues, según informa el medio Heavy Sports, estos rumores no están desgastando la relación del jugador con los Celtics. Todo apunta a que Brown sigue plenamente comprometido con Boston en caso de que finalmente no salga traspasado, lo cual aporta algo más de tranquilidad a los verdes en estas negociaciones.

