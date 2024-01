Grant Williams admite que su temporada «no está siendo buena»

Grant Williams.

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Más allá de la extensión de Kyrie Irving por tres años y 126 millones de dólares, el fichaje de Grant Williams supuso la gran apuesta de Dallas en la pasada agencia libre. La franquicia puso encima de la mesa 53 millones de dólares para las próximas cuatro temporadas para hacerse con los servicios del alero. El ex de los Boston Celtics inició bien el curso, mostrándose como un buen complemente junto a Luka Doncic en ambos lados de la pista. Pero, tras firmar 14,0 puntos, 4,1 rebotes y 1,1 asistencias con 52,9% en tiros de campo y 52,9% en triples, ha promediado 6,6 puntos, 3,4 rebotes y1,9 asistencias con un 37.0% y un 30.4% respectivamente. Él mismo reconoce que su temporada «no es buena».

Williams se muestra visiblemente afectado por su rendimiento, y hace hincapié en quitar cualquier atisbo de culpa a los Mavericks. «La dificultad no está en nada que hayan hecho. Me han hecho sentir como en casa. Debo entender el sistema defensivo y generar un impacto aunque los tiros no entren. Creo que lo estoy haciendo en las últimas semanas», reconoce el alero.

Siendo consciente de sus malas cifras en ataque, Williams está tranquilo con su racha de tiro. «Los tiros van a acabar entrando». Aunque está más preocupado por el resto de aspectos del juego en los que siente no estar al nivel. «No me preocupo por el ataque, sino por ser el defensor que se espera de mí». Ha habido lesiones que le han costado activarse en ciertas fases de la temporada, pero «no son excusa, todos pasamos por este tipo de cosas», asevera.

