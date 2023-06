Grandes señales que indican que tendrás pérdidas negociando con una persona

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las pérdidas en un negocio son altamente probables, sin embargo, muy pocos saben identificar. A medida que vas entendiendo la comunicación en todos sus ámbitos, detectas los rasgos que dan por hecho que vas a invertir tiempo y talento en un negocio con una persona que va a estafarte.

En el ámbito de la comunicación, es común que las personas no respeten este trabajo y asuman que por una ganga tendrán un gran trabajo. Las herramientas de trabajo para la comunicación de calidad, sin contar la inversión en educación que se hacen tienen un costo.

Cuando agredes tu trabajo y permites estos abusos, pasas todo el tiempo cansado y sin dinero. La estrategia de trabajar «barato» no funciona si quieres crear autoridad y respeto, más bien te darás a conocer por «barato». Quien te busca por precio, se irá por la misma razón.

Señales que indican pérdidas

Te pide una cotización completa y detallada

Cuando hacen eso, hay que tener cuidado, quieren segmentar el trabajo y así no funciona. Pues, muchas veces, hace una parte contigo y otra con otro, al final nada queda bien y tu trabajo no luce.

Unos entregables absurdos a tiempo récord y por un presupuesto muy por debajo

Los estafadores no solo quieren robar encantando, también lo hacen pidiendo esta clase de hazañas y altas exigencias. Es mejor que te retires y no atraer ese tipo de personas donde vas a trabajar mucho, te van a exigir como nunca y al final ganarás poco.

Los profesionales que están iniciando en el mundo de la comunicación y el marketing son presas fáciles de este tipo de personas.

Muchas personas quieren pagar presupuestos bajísimos por trabajos que debe hacerse entre varias personas y en grandes volúmenes. No lo permitas.

No respetan tus límites

Quien no pone límites no construye autoridad, sin autoridad no hay respeto por el trabajo.

Ponen excusas

Cuando una persona constantemente pone excusas para no pagar o para rebajar el precio de tu trabajo debes salir corriendo. Es la misma persona que no va a darle importancia a tu trabajo y lo minimiza.

Minimiza tu trabajo

Quien constantemente dice que tu trabajo es mínimo y que eso «se hace de una vez» es una persona que no respeta tu trabajo ni tu preparación y experiencia. No aceptes eso.

Las grandes ironías

Nunca tienen dinero para invertir en la comunicación y marketing de su negocio, usan esto de excusas, pero los ves gastando su dinero en cosas irracionales. Constantemente minimizan tu persona, tu trabajo y preparación para regatear y pagar menos de lo que vale un servicio o producto, pero no se atreven a hacerlo en grandes marcas y tiendas. Van a donde la amiga emprendedora a pedir fiao y nunca pagar para terminar humillando su negocio, pero no hacen eso en un negocio de un rico ya establecido. Dicen en redes sociales que «invierten» en su negocio y quieren que les paguen el precio, pero no quieren hacer lo mismo con la persona a la que le piden un servicio.

Por: Mabel Vásquez

