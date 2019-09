Grandes Ligas rendirá honor en memoria de víctimas del 11 de septiembre de 2001

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Major League Baseball seguirá con su tradición de rendirles honores a las víctimas y familias impactadas por los trágicos eventos del 11 de septiembre del 2001.

MLB y sus equipos recordarán a aquellos que perdieron sus vidas y a la vez les rendirán tributo a los hombres y mujeres que siguen sirviendo a los Estados Unidos.

Este miércoles es el 18vo aniversario de los ataques.

Los Jugadores, coaches y árbitros vestirán cintas del 11 de septiembre en un lado de sus gorras, mientras que los Azulejos de Toronto llevarán gorras especiales en reconocimiento a los Estados Unidos y Canadá.

MLB donará el 100% de las regalías de las ventas de los gorras especiales marca New Era al museo “National September 11 Memorial & Museum” en Nueva York, el monumento conmemorativo del vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania y Fondo Conmemorativo del Pentágono.

Lineups con el lema “We Shall Not Forget” (No Olvidaremos) y bases especiales serán utilizadas en los 15 juegos a disputarse el miércoles. Todos los equipos de casa recordarán el aniversario con un momento de silencio y ceremonias antes de los partidos.

“Todos nuestros equipos tienen un compromiso con honrar a aquellos cuyas vidas perdimos y asegurarnos de no olvidar. Estamos manteniendo vivo el legado de aquellos que perecieron aquel día”, dijo Melanie LeGrande, vicepresidente de responsabilidad social de MLB.

En cada estadio se realizará un anuncio público pidiendo apoyo para el “National September 11 Memorial & Museum” en Nueva York, mientras que las banderas estarán a media asta. MLB y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) estuvieron entre los donantes originales en la fundación del museo.

Los Mets, que recibirán a los D-backs la noche del miércoles, tendrán como invitados antes del juego a rescatistas, y ambos equipos utilizarán gorras del Departamento de la Policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York durante la práctica de bateo.

Muchos clubes también les rendirán tributo a las fuerzas armadas, rescatistas y personal público aportando contribuciones económicas y donando entradas a distintas organizaciones.

En años recientes, los Gigantes han colocado banderines alrededor de la estatua de Willie Mays en frente del Oracle Park con los nombres de las 2,977 personas que murieron el 11 de septiembre del 2001.

En el 2002, MLB y la MLBPA establecieron un fondo para apoyar a aquellos impactados por los trágicos eventos del 11 de septiembre. Casi 500 becas por un total de US$11 millones se han repartido en 17 años.

Fuente:Lasmayores.com

Anuncios

Relacionado