Grandes figuras del deporte serán reconocidas en Volyrumba 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con una especial dedicatoria al Grupo SIN fue anunciado este martes la octava versión del torneo Volyrumba 2023, el cual se celebrará del 14 al 17 de septiembre en las instalaciones de prácticas de la federación dominicana de voleibol, en el centro olímpico Juan Pablo Duarte y cuenta con el patrocinio del diseñador Luis Menieur.

El torneo tendrá la participación de 20 equipos, doce en la rama femenina, donde se jugará en las categorías A y B y ocho equipos en la rama masculina, además de que servirá para reconocer destacadas figuras de voleibol dominicano, como Mayo Sibilio, Gioriber Arias, Milagros Cabral, Cosiris Rodríguez, Nelson Ramírez entre otros.

“Gracias a Luis Menier y los organizadores de este evento. Para nosotros en el Grupo SIN es un honor que la liga Volyrumba nos dedique este torneo; nosotros siempre estamos dispuestos a dar apoyo a las sanas actividades deportivas y recreativas del país, aportando un granito de arena a la sociedad dominicana. El deporte es una de nuestras pasiones manifestó Alicia Ortega Vicepresidenta del Grupo SIN.



De su lado el Sr. Fernando Hasbun, Presidente del Grupo agradeció el gesto de los organizadores.

“Nos enorgullece este gesto y nos compromete a seguir junto a ustedes”

El principal patrocinador del torneo Luis Menieur quiso enfocarse en esta versión de Volyrumba en figuras de bien en la sociedad dominicana y personas que aportan desde diferentes áreas en la juventud, como es el caso de Alicia Ortega, Fernando Hasbun, Nelson Ramírez, Milagros Cabral entre otros.

“El agradecimiento es una de las cualidades más bellas que tiene el ser humano, si yo no hubiese tenido la familia Hasbun detrás, yo no hubiese sido quien soy; porque en mis inicios ellos fueron las personas que me apoyaron en todo” manifestó Menieur

“He transformado muchas vidas en la industria del modelaje, también quiero hacer lo mismo con mis aportes a los deportistas y que tengan un crecimiento deportivo y espiritual» agregó el prestigioso agente de modelos profesionales.

La Presidenta de la Liga Anahais Lebron agradeció a Menieur por hacer posible la realización de este torneo y reconoció la labor que realiza el Grupo SIN en favor del deporte dominicano.

“Decidimos dedicar nuestra Copa aniversario al Grupo SIN por su trayectoria de calidad y profesionalidad periodística, así como el apoyo que siempre le han brindado al voleibol” dijo Lebron.



“Volyrumba representa una segunda familia para todos sus miembros e invitados cercanos; La misma, tiene 22 años de fundada y hemos mejorado nuestras vidas tanto como deportistas y como profesionales” agregó

La Liga empresarial Volyrumba promueve la sana práctica del voleibol, así como los valores de lealtad, disciplina, salud física y emocional para ayudar a los atletas a ser entes sanos y productivos para la sociedad.

Varios atletas que han conformado diferentes selecciones nacionales de voleibol han surgido de Volyrumba, como es el caso de Rafael Almonte quien es parte del equipo masculino de mayores, Julibeth Payano, quien es selección nacional de Voleibol de playa, así como Flor Colon, Yudelka Bonilla, Thomy Almanzar, Erix Mojica entre otros.