¡Grande, mi presidente!

El jueves ocho (08) de octubre del dos mil veinte (2020), a las nueve horas de la noche (9:00 P.M.), el presidente constitucional de la República el Lcdo. Luis Rodolfo Abinader Corona, se dirigió al país en una alocución de transmisión nacional, por alrededor de veintisiete (27) minutos. El pueblo dominicano tenía mucho tiempo que un político no le hablaba al país con la verdad tan clara y precisa, como lo ocurrido anoche. Este discurso estaba siendo esperado por toda la sociedad dominicana, por el hecho de que el primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020), el poder ejecutivo envío al Congreso Nacional, el proyecto de presupuesto del año dos mil veinte uno (2021). Este proyecto de Ley, llamo mucha la atención en todas las clases sociales de la República Dominicana, ya que el mismo contenía una serie de “impuestos nuevos”, que gravan directamente a las clases que más aportan al fisco. Dentro de las nuevas mismas están: Gravar el sueldo Núm. 13 (doble sueldo), gravar las compras con tarjeta de crédito en dólares, entre otras.

Para nadie era un secreto que el presidente que asumiera la Primera Magistratura del estado a partir del 16 de agosto del 2020, iba tener grandes retos, entre los cuales se tiene que mencionar el problema económico. Es por eso, que el nuevo gobierno perremeista que se instauro en RD envío dicho proyecto de Ley con nuevos tributos, buscando alternativas de recaudaciones para realizar las transformaciones y poder completar el presupuesto del 2021. Estos nuevos gravámenes que fueron enviados al Congreso en medio de esta pandemia del Covid-19, irritó a todo un pueblo que aún esperan justicia y condenaciones a los funcionarios públicos de las pasadas administraciones por escándalos de corrupción.

En ese sentido, Luis, poniendo su oído en el corazón del pueblo, realiza esta magistral alocución dirigiéndose a todos los dominicanos para explicar como sería distribuido el presupuesto del 2021. El presidente inicio el mismo retrotrayendo los motivos y los porqués estamos pasando por la gran crisis que azota toda la nación. Los motivos fundamentales serían dos (02): a) La pandemia del Covid-19; b) El mal manejo de los fondos públicos por parte de los gobiernos anteriores.

Luis de una manera responsable en los primeros nueve (09) minutos, cito y describió actos de corrupción que sucedieron en la gestión pasada, que al día de hoy aún no han sido sometidos a la justicia los responsables, por el hecho de que tenemos una Cámara de Cuentas que se convirtió en una estructura mafiosa del gobierno pasado. Es bueno recordar que la Cámara de Cuentas, como órgano institucional con facultad otorgada por la Constitución de la República, dentro de sus obligaciones y deberes es fiscalizar el patrimonio de Estado Dominicano. Así lo establece la Carta Magna en el articulo 248, que dice: “Artículo 248.- Control externo. La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria”.

Que al no cumplir con su rol de fiscalización de los fondos públicos, el mandatario le indicó a los cinco (05) miembros que “renuncien”, ya que los mismos no han cumplido con su rol constitucional por el cual fueron elegidos. Violentando estos, el rol y obligaciones que debe de jugar un miembro de la Cámara de Cuentas, ya que no han realizado una auditoria seria y de calidad para poder inculpar a un funcionario corrupto.

En cuanto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), nuestro presidente se expreso enfadado (al igual que gran parte de los dominicanos), resaltando de que “Entre la patria y el patrimonio, eligieron el patrimonio”, enriqueciéndose los funcionarios públicos de una manera irregular y descontrolada con los fondos de todos los dominicanos. También “La impunidad y la corrupción se convierto en la manera de gobernar del PLD”, razones por las cuales les estableció que no tienen calidad moral para rebatir el tema de los impuestos con el gobierno actual.

Casos como el del Asfalto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Once Mil Quinientos Millones de Pesos con 00/100 (RD$11,500,000.00), ejecutados de grado a grado, La Central Termoeléctrica Punta Catalina, y otros, son serán tolerados para quedan impunes y deben ser sancionados, por la Procuradora Independiente que fue juramentada a partir del 16 de agosto del año dos mil veinte (2020). Y no solamente la Procuradora va a jugar un papel fundamental persiguiendo la corrupción, sino que también firmas externas de abogados prestigiosos se constituirán en actores civiles en representación del Estado Dominicano, para que sea devuelto el dinero que nos pertenece a nosotros.

Todo esto Luis lo resumió en que el PLD “los sorprendió la crisis porque no hicieron su tarea”, y porque “Tomaron prestamos en los tiempos buenos, y no en los tiempos malos”, y como consecuencia de todo este derroche y despilfarro del presupuesto durante años, es que tenemos esta crisis económica a tal punto.

Es por esta dificultad económica que Luis como jefe de la casa, inicia el abrochándose el cinturón hasta más no poder, al eliminar sus gastos de representación como primer mandatario, acción nunca vista en la RD. Esto les envía un mensaje claro y contundente a los funcionarios públicos que están acompañando al presidente, de que deben actuar de una manera transparente y austero, porque como el está sacrificándose, los demás también deberán hacerlo. En este caso, Abinader estaría “Predicando con el ejemplo”, para reducir el gasto público en lo más mínimo.

También se recaudaran impuestos para el presupuesto del año 2021, por la gran negociación hecha por el gobierno dominicano y la Multinacional Barrick Pueblo Viejo. Consistente en que Barrick pagará los impuestos anticipados de los próximos años por las recaudaciones el oro que saca en la mina de Cotuí. Ya en el día de hoy se hizo efectivo dicho anticipo, con el pago de Barrick a la DGII de cuarenta y cinco millones de dolores norteamericanos (US$45,000,000.00), que serán utilizados como colchón para amortiguar el déficit presupuestario para el año 2021.

El 2021 Luis priorizara su gobierno en ejes fundamentales, tales como: Educación, cumpliendo con el 4% de educación presupuestaría; Salud, con el aumento de un 30% a los doctores, enfermeras y bioanalistas, y la terminación y remodelación de los Hospitales; Seguridad ciudadana, aumento del sueldo de los Policías para que cobren trescientos dólares norteamericanos (US$300.00), y puedan tener un sueldo digno; Obras Públicas, la construcción de la carretera del Ámbar, la circunvalación de Baní; La Educación Superior, bonos estudiantiles para los estudiantes universitario; Aumento de los programas sociales; la inscripción de afiliados en el SENASA, entre otros.

Bajo todo lo anterior todo el pueblo dominicano celebro la medida más importante de la noche y es que en el presupuesto del año 2021, “NO TENDREMOS NUEVOS IMPUESTOS”.

Gracias señor presidente por escuchar su pueblo.