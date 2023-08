Gran Parada Dominicana en el Bronx alcanza su mayor esplendor; END da cobertura total al tradicional evento

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Bajo un sol abrasador, la Gran Parada Dominicana en el Bronx alcanzó este domingo su máximo esplendor y desbordó colorido, llevando consigo la vibrante cultura dominicana a tierras extranjeras.

Con alegría y entusiasmo, las principales autoridades de la ciudad encabezaron la trigésima cuarta versión de este emblemático evento en el condado del Bronx, el cual sirvió de escenario perfecto para resaltar la relevancia de la comunidad dominicana en todo el Estado de Nueva York.

Este evento que recibió una cobertura total por parte de El Nuevo Diario (END), fue un despliegue de música, bailes y comidas típicas que pusieron de manifiesto la dominicanidad y además sirvió como un poderoso símbolo de la unidad y el orgullo de la comunidad dominicana en el Bronx.

Decenas de carrozas de empresas públicas, privadas y partidos políticos llevaron a cabo el recorrido desde la calle 181 hasta la 167, acompañadas de coloridas comparsas y grupos folclóricos, como el «Roba la gallina», diablos cojuelos y los lechones.

Eligio Jáquez

Eligio Jáquez, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, resaltó que tienen motivos de sobra para salir a la calle como lo han hecho hoy en la Gran Parada Dominicana del Bronx.

Consideró que los dominicanos en el Bronx representan una fuerza imposible de ignorar y una muestra de ellos son los más de 3 mil agentes policiales que engalanan la Policía de Nueva York, con su certificado de origen dominicano.

“Estos policías son también un sello de garantía para la buena marcha y seguridad de esta gran ciudad, de modo que tenemos razones de sobra para celebrar y salir a la calle como han salido lo más representativo de la comunidad en el día para este gran desfile del Bronx”, manifestó al ser entrevistado por este medio.

Eric Adams

El actual alcalde del Estado de Nueva York, Eric Adams, expresó su admiración hacia la comunidad dominicana en la ciudad, refiriéndose a ella como «el Santiago de América», al tratarse del lugar con la mayor cantidad de dominicanos en Estados Unidos.

Adams mostró su agradecimiento por el apoyo incondicional recibido de la comunidad dominicana durante su campaña, para convertirse en el alcalde de la gran manzana y espera tener el mismo respaldo en la próxima contienda.

Manifestó que está consciente de la importancia de esta comunidad en la ciudad, una de las razones por las que hoy encabezó la celebración de la Gran Parada Dominicana en el Bronx.

Adriano Espaillat

El congresista de Nueva York por el distrito 13, Adriano Espaillat, exhortó a la comunidad dominicana residentes en el Bronx, a continuar trabajando por el desarrollo del Condado.

Espaillat dijo que los dominicanos representan un número importante de los habitantes de Nueva York, que está para contribuir con el trabajo por el desarrollo de esa ciudad.

“Estamos aquí para contribuir y para destacar que somos una comunidad que trabaja en coalición con otros grupos, para seguir aportando al fisco de la ciudad de Nueva York”, significó.

Elida Almonte

La presidenta de la Cámara Dominico Americana de Comercio, Elida Almonte, manifestó la tarde de este domingo sentirse muy feliz y honrada de ser reconocida como la dominicana del año, con motivo al gran desfile que realiza la comunidad criolla en el Condado del Bronx,

Subrayó que lo más importante es el tener el placer de compartir con su gente, la cual se ha abierto camino durante tantos años, llegando a ser una de las comunidades más representativas en todo el Estado de Nueva York.

“Me siento muy feliz de poder compartir con nuestra gente en esta manifestación cultural, que por 34 años se está realizando en nuestra comunidad. Nosotros los dominicanos en el exterior, disfrutamos en esta clase de manifestaciones, pues nos unimos como comunidad, le dejamos saber a nuestro país que estamos aquí, pero no ausentes”, manifestó.

Luis Sepúlveda

El senador estatal, Luis Sepúlveda, resaltó la importancia de la celebración de la Gran Parada Dominicana del Bronx, en la avenida Grand Concourse.

Sepúlveda dijo que con el evento se destacan las raíces y la cultura de los dominicanos residentes en el referido condado, en un evento de gran entusiasmo y colorido.

“Celebrar nuestra cultura e identidad en esta Gran Parada Dominicana, nos llena de gran orgullo, en la que la alegría está en el corazón de cada uno de los criollos residentes en el Bronx”, declaró.

Yudelka Tapia

La asambleísta por el distrito 86 de Nueva York, Yudelka Tapia, aseguró que Dios ha puesto un día maravilloso para que los dominicanos puedan salir a vestir las calles con la «bandera tricolor» en la Gran Parada Dominicana del Bronx.

Destacó que este evento no solo celebra la dominicanidad y su cultura, sino también a los cientos de hombres y mujeres que ponen la Bandera dominicana en alta cada día que pasan en la ciudad de Nueva York.

“Nosotros gritamos: ¡Qué viva República Dominicana!, ¡Qué viva nuestra cultura!, y que vivan todas las contribuciones que nosotros los dominicanos hemos hecho en el Estado Nueva York, especialmente en el Bronx donde viven más dominicanos que en cualquier otra parte, después de la capital de RD y Santiago”, expuso.

Carlos de la Mota

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de la Mota, manifestó sentirse honrado por ser uno de los padrinos de un evento tan importante como la Parada Dominicana del Bronx.

“Es la primera vez que participamos de una manera activa y protagonista, estando de la mano con la comunidad dominicana que es tan importante para el país y para nuestro Gobierno», sostuvo.

De igual forma, destacó que la Parada Dominicana del Bronx es la oportunidad perfecta para exaltar a los tantos dominicanos laboriosos que son orgullo y engrandecen a República Dominicana y a los Estados Unidos.

Raymond Moreta

El actor Raymond Moreta se hizo presente en la Parada Dominicana del Bronx, para disfrutar de la máxima expresión de la alegría dominicana en las calles de esta ciudad.

Moreta quien también es parte de la familia de El Nuevo Diario TV, exhortó a sus compatriotas dominicanos que sigan representando dignamente lo mejor de su cultura y tradiciones, para continuar proyectando una imagen positiva y enriquecedora hacia el resto del mundo.

“A los dominicanos que nos sigan representando dignamente, lo mejor de nuestra cultura, que nos sigamos portando bien, para que la gente diga lo mejor de nosotros y que siga en sintonía con El Nuevo Diario”, comentó.

Ramfis Trujillo

El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Trujillo, anunció en este tradicional evento que demostrará antes que termine este año, que no tiene impedimento de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Trujillo dijo que siempre se ha referido al tema, negando que tuviera ningún impedimento para alcanzar la presidencia de la República Dominicana en el 2024.

“Siempre he dicho que no, pero no vamos a esperar hasta febrero, eso lo vamos a resolver en los próximos meses antes de fin de año”, reiteró el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Cirilo Moronta

El aspirante a diputado de ultramar por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cirilo Moronta, compartió su entusiasmo por el día en que se destaca la máxima expresión dominicana en el condado del Bronx, un territorio en los Estados Unidos con una significativa presencia de compatriotas.

Para Moronta la esencia de este desfile radica en compartir con los hermanos dominicanos, en un ambiente que promete la presencia de artistas y personalidades con quienes se podrá disfrutar en este día especial.

“Lo más importante es compartir con nuestros hermanos dominicanos, esa es la clave de lo que es un desfile y claro, por aquí habrán muchos artistas, personalidades, oficiales electos y con todos vamos a compartir el día de hoy”, expresó.

Josefina Rodríguez

La precandidata a diputada de ultramar del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Josefina Rodríguez, definió como una tradición la celebración de la Gran Parada Dominicana del Bronx.

De acuerdo a Rodríguez, el importante evento que se realiza cada año, constituye una de las actividades más importantes que se celebra en el referido condado.

“Aquí estoy súper emocionada y feliz por participar en lo que ya es una tradición, la celebración de la Gran Parada Dominicana del Bronx”, enfatizó la dirigente política.

Leuris Rodríguez

Leuris Rodríguez, precandidato a diputado de ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destacó la Parada Dominicana del Bronx como fiesta patriótica que pone en alto la dominicanidad.

Manifestó que este desfile es una festividad que reafirma la identidad y cultural de los dominicanos que residen fuera de su país de origen.

“La Parada Dominicana del Bronx es una fiesta patriótica que se hace todos los años y que nosotros estamos acostumbrados a asistir, porque el folklore, la comida, la comida y los colores dominicanos hacen que a pesar de que nosotros estamos en este país, nos sintamos cada día más dominicanos”, comentó.

Leidy Laura

Este domingo la aspirante a diputada de ultramar por la Fuerza del Pueblo (FP), Leidy Laura, aprovechó el escenario con más presencia dominicana para presentar la visión que pondrá en marcha en caso de ser elegida como representante de los dominicanos en el exterior.

“Vamos a trabajar por la doble nacionalidad de los hijos de dominicanos nacidos aquí, vamos a trabajar por la extensión de cinco a diez años para los vehículos que es una necesidad”, manifestó.

También expuso que luchará por disminuir los altos impuestos que tienen los vuelos hacia la República Dominicana, con el objetivo de que sus compatriotas puedan viajar con mayor frecuencia a su país, lo que se traduciría en un crecimiento económico, ya que la diáspora es turista en su propia tierra.

La cobertura de la Parada Dominicana del Bronx que llega a los lectores de El Nuevo Diario, es posible gracias al patrocinio del Departamento Aeroportuario y el Ministerio de Turismo.

Relacionado