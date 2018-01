Gran dolor de cabeza resulta el costo de la canasta familiar y nuestra subsistencia

A diario escuchamos a la ciudadanía con el grito al cielo, en alusión a los productos de consumo cotidiano, cuando se dirigen a los mercados, colmados y supermercados para adquirir estos y se percatan de que todos los días presentan alzas en sus precios “sin causas justificadas”. Pero cuando aparece alguna acción que justifique su rebaja nuevamente, tiene el gobierno que intervenir para lograr alguna mejora al bolsillo del ciudadano, que va perdiendo su poder adquisitivo.

Arroz (RD$20.00 promedio la libra); habichuela roja (RD$40.00 la libra); carnes y mariscos con precios desde RD$40.00 la libra hasta $250.00 ( pollo, res, cerdo, pescado, otros mariscos); pastas desde RD$23.00 el paquete; azúcar crema (RD$20.00 la libra); leche y sus derivados (desde RD$45.00); café criollo (RD$205.00 la libra); pan de agua y sobao (RD$5.00 mínimo la unidad); huevo (RD$5.00 unidad); plátano (entre RD$15.00 y $25.00 la unidad); raíces y tubérculos con precios oscilantes entre RD$15.00 y $50.00 por libra (papa, yuca, ñame, yautía, etc.); hortalizas, precios entre RD$25.00 y $100.00 (tomate, lechuga, repollo, ajo, ajíes, cebolla, etc.); Frutas y vegetales (guineo, aguacate, naranja, coco, piña, etc.). Todos estos artículos son parte de la canasta familiar comestible, porque también se incluyen artículos no comestibles indispensables para el sustento diario del individuo.

Comparando el salario mínimo promedio del país (considerando que en el sector privado es RD$12,873.00 y en el sector público RD$8,040.00, nos da alrededor de RD$10,450.00), con el costo de la canasta básica familiar que ronda en promedio unos RD$29,024.00 (tomando en cuenta todos los estratos económicos del país, según datos suministrados por el Banco Central de la República Dominicana), vemos que se necesitarían 2.76 salarios mínimos para poder cubrir el costo de los artículos de primera necesidad mensual.

Pero siendo justos con la realidad de nuestras divisiones socioeconómicas (quintil), donde el costo de la canasta familiar depende grandemente de los ingresos mensuales de estos; en la clase menos pudiente (1er quintil) está situada en unos RD$13,300.00 mensuales y en los de mayor poder económico (5to quintil) se ubica en unos RD$59,400.00 presentando alzas en ambos casos de más o menos un 3% con relación a meses anteriores.

Esta disparidad de costos de la canasta es regional, siendo el Distrito Nacional y el gran Santo Domingo los de las alzas más significativas (unos RD$36,000.00) y la canasta de la región sur del país la más económica en promedio RD$22,000.00, vemos que existe una desproporción, producto de la oferta-demanda y la especulación comercial en el mercado dominicano.

Son muchos los esfuerzos de las centrales sindicales para lograr una reivindicación salarial que ayude a los menos pudientes y tengan más facilidades de lidiar con sus gastos, encontrando toda clase de oposiciones del sector empresarial, que no quiere ceder ni un ápice de sus beneficios y así mejorar la situación de sus empleados. Olvidándose estos, que son esos obreros los principales responsables de sus logros y riquezas. Donde la generalidad percibe sueldos mínimos, que les hace muy cuesta arriba sustentar sus hogares, creando esto preocupación, irritabilidad, que se traduce en paros, vandalismo y reclamos al gobierno central como organismo regulador y a los propios empresarios.

Sabemos que el Estado dominicano tiene “entes reguladores de los precios” en los artículos de primera necesidad (Inespre, Pro-consumidor, Industria y Comercio, etc.) pero “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”. La función reguladora ha quedado solo en el papel, sin acción directa frente al problema.

Los productores nacionales están al asecho de la mínima brecha para tratar de justificar sus alzas. Combustibles, cambios en la moneda, clima, escasez, demanda, huelgas, son algunas de las causas de alzas desproporcionadas, ya que un leve incremento o presencia de una de estos motivos, representa alza por el doble del factor causante.

Pero… si solamente fuera ese el problema con los comerciantes y empresarios, el asunto no se complicara tanto. Encima de que ejecutan alzas sin aviso, con o sin justificación aparente, también nos engañan al momento de vendernos los alimentos pesados (nos dan 14 onzas por una libra). Muchos lo verían como una insignificancia, pero si ves el margen de ganancia para el comerciante o el productor, no dirías lo mismo. Esas dos onzas por libra se convierten en 12.5 libras por quintal o 125 libras por tonelada, a sabiendas que los grandes almacenes y supermercados compran por grandes cantidades. No es necesario sacar más cálculos para saber que nos están jodiendo la vida.

Es urgente realizar una reforma laboral, donde vayan unidos el sector empresarial, productores nacionales y el Estado dominicano, para mitigar los problemas que nos tienen sumergidos en el tercer mundismo, a pesar de las constantes noticias de que hemos superado los niveles de pobreza de mucha gente, pero que nadie conoce a esas personas, pues solo vemos quejas, miseria, indignación y abusos de los poderosos.

Soy un profesional de la administración de empresas, trabajador, perseverante y con una actitud aun positiva, la cual trato de mantener así por el bien de mi familia, pero mi lucha y la de cientos de miles de dominicanos (que al igual que yo tratamos de ayudar a este gobierno y a cualquiera que venga, sea morado, rojo, blanco, azul o negro) se está perdiendo, por la falta de conciencia colectiva de los que deciden y/o inciden en el progreso de nuestro país.

Basta ya de pensar solo en ellos mismos (los determinantes de nuestra economía), en la acumulación de fortunas que no se llevarán a ninguna parte, más que a llenar sus propios egos. Somos un país inmensamente rico, con gente enormemente pobre. Con buenas políticas fiscalizadoras, que de aplicarse como mandan, veríamos cambios sustantivos en la economía ciudadana.

Ojalá este articulo llegue a conocimiento del señor presidente o de algunos de sus ministros que tienen que ver directa o indirectamente con esta problemática y pongan atención a un reclamo justo y necesario, sin parcialidad, franco y con el único interés de que verdaderamente salgamos de la miseria en que estamos sumergidos y que nos hundimos cada día un poco más.

Pueda que mis expresiones se queden cortas con relación a lo que está pasando y también hieran sensibilidades de aquellos que no quieren ver la realidad que nos agobia y que defienden sus propios intereses, pero soy dominicano, me preocupo por los míos y su bienestar, viendo que aún estamos a tiempo de enmendar muchos baches, para poder decir que: poniendo manos a la obra, construimos una mejor nación.

Hasta la próxima, amigos.

Relacionado