Gracias a la ACD y a El Nuevo Diario

El pasado miércoles la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo me reconoció como Cronista Destacado del 2021, sumando de esa manera mi tercera estatuilla de esa institución, ya que en 2019 tuve la distinción de ser parte de los ganadores como Excelencia Acedeista y en la misma premiación fui electo como Cronista del Año.

En dos premiaciones como editor deportivo (2019 y 2022) he sido reconocido dos veces por la ACD, lo que me llena de satisfacción, y, a la vez, de seguir trabajando más fuerte en lo que me apasiona, el periodismo deportivo.

Siempre es bueno dar gracias, en este caso a la ACD por reconocerme, a su presidente Jorge Torres y la directiva completa de nuestro gremio.

Quiero también agradecer a mi familia, El Nuevo Diario, que desde mi llegada (2018) a este medio he tenido todo el apoyo de los ejecutivos; al director, Persio Maldonado; al gerente, Persio Sully; a mis compañeros de la redacción Luis Brito, Francia Valdez, Rafael Zapata, Hanly Ramírez, Mery Sánchez, Abraham Montero; a los diagramadores Sandy Ortiz y Wilmer Cabral, y a cada uno de los colaboradores que de una forma u otra aportan un granito de arena a este medio. Este premio es de ustedes.

Ya son casi 5 años en esta familia y lo único que he recibido es apoyo, por lo que nuevamente debo decir gracias.

También a los colegas y amigos que me han escrito y / o llamado para felicitarme, gracias infinitas. Igual a mi familia, gracias por el apoyo.

Por último, y no menos importante a las personas que desde el inicio me han apoyado en mi carrera como periodista y me han dicho si, se puede, a ellos muchas gracias. Personas como Héctor J. Cruz, exjefe y hoy amigo. Héctor Gómez, José Luís Mendoza, Carlos Núñez, José Luis Montilla, Dionisio Soldevila, Rafael Villalona (amigo incondicional), Bienvenido Carmona, Pedro Briceño, Baudilio Jiménez e Iván Cruz (mis compañeros de programa), ojalá no se me quede nadie…Solo decir, gracias.

Willitos: La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional presentará al comité organizador del torneo superior del Distrito Nacional 2022, donde será juramentado Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), como el presidente del CO. Buen paso para la Abadina, ya que Yayo es un hombre del presidente Luis Abinader y como deportista que es, sabemos qué hará un buen trabajo.

