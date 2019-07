Gordon quiere medirse a Zach LaVine y Williamson en la competencia de donqueos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Quedan más de seis meses para el fin de semana del juego de estrellas del 2020 en la NBA, pero con jugadores como Aaron Gordon este tipo de temas resultan difíciles de eludir a la hora de formular preguntas.

Su impresionante duelo frente a Zach LaVine en la competencia de donqueos de 2016 dejó en todos los aficionados unas insaciables ganas de ver una segunda parte, y aunque es aún muy pronto para pensar en ello, quizás el ansiado momento llegue esta temporada.

Al menos Gordon, de los Magic de Orlando, parece dispuesto a ello. En unas declaraciones para “TMZ Sport”, el alero fue preguntado acerca de si esta revancha se produciría en el próximo concurso, y su respuesta fue bastante clara: “Creo que sí, tiene pinta de que ocurrirá. Depende de la NBA, pero tenemos ganas” afirmó.

El juego de estrellas del 2020 tendrá lugar en Chicago, y resulta imposible imaginar un mejor representante de los Bulls en la noche de concursos que LaVine. Aunque eso no es todo, pues cuando se le preguntó por otros jugadores a los que le gustaría medirse no lo dudó: “Zion”.

La idea no puede sonar mejor, pero por otra parte resulta difícil imaginar que un concurso con las expectativas que generaría algo así no decepcione. El duelo entre LaVine y Gordon de 2016 fue brillante no solo por su espectacularidad, también por lo sorprendente que resultó ver al de Orlando plantar cara a un jugador que parecía intratable tras su recital de 2015.

