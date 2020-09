Gordon Hayward se mantiene en duda para el segundo partido de Boston ante Miami

Comparte esta noticia

Puede que sí y puede que no. Ver esta noche en acción a Gordon Hayward en el segundo partido de las finales de la Conferencia Este entre Boston Celtics y Miami Heat es una incógnita, pero al menos ha habido un paso al frente, ya que la franquicia de Massachusetts ha pasado de catalogarlo como baja a situarlo como duda. ¿Quiere decir esto que jugará? No; simplemente existe la posibilidad.

Cuando el alero cayó lesionado en el primer partido de la serie ante Philadelphia con un esguince de tobillo de grado 3, su ausencia se estimó por un periodo de cuatro semanas. Ese tiempo ha pasado, pero aún no es seguro que esté en el Game 2, ni incluso en el Game 3 ante los de Florida.

Yendo 1-0 abajo en la serie tras caer en la prórroga, decir que Boston necesita a Hayward es de perogrullo. Con una rotación limitada en su profundidad, el small forward les daría un importante salto de calidad. Por supuesto su ritmo no estará a priori al nivel de sus compañeros, pero aunque solo está para unos minutos puede suponer una importante diferencia para Boston, que necesita levantarse y ganar el segundo partido para no verse contra las cuerdas.

Rol a su vuelta

Es una de las grandes dudas. ¿Volverá Hayward como titular o lo hará desde la segunda unidad? Marcus Smart se ha mostrado como un elemento indispensable del quinteto de Brad Stevens. No solo ha aportado energía y defensa, sino que en ataque ha anotado constantemente desde el perímetro. Dar marcha atrás en la dinámica del equipo a mitas de las finales del Este no suena del todo bien, más aún si el reemplazo va a ser un jugador que lleva cuatro semanas sin jugar. No podemos asegurarlo, pero salvo situación límite parece poco probable que Stevens opte por par a Hayward la responsabilidad de ser titular, o al menos de acaparar muchos minutos a su regreso.

Salida por su hijo

Y si Hayward vuelve, ¿por cuánto tiempo será? Antes de llegar a la burbuja de Orlando el alero avisó que la abandonaría para estar con su esposa en el nacimiento de su cuarto hijo. En principio está previsto que su retoño nazca a finales de septiembre. Hayward no ha vuelto a comentar nada sobre el asunto desde principios de julio, por lo tanto se supone que el plan sigue en marcha y que dejará Disney World aunque ello suponga perderse varios partidos de playoffs.