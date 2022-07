Goran Dragic, sobre su paso por Nets: «El enfoque no estaba puesto en el equipo»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Goran Dragic no tuvo una buena experiencia en Brooklyn. Fueron solo dos meses, ya que firmó en febrero como agente libre y los Nets cayeron en primera ronda de playoffs, pero ese corto periodo de tiempo le sirvió para entender que el contexto estaba lejos de ser el idóneo para lograr los objetivos marcados.

«Ya hablé con Chicago el año pasado, pero desafortunadamente las cosas tomaron una dirección diferente. Bueno, no desafortunadamente, simplemente sucedió así y elegí en Brooklyn. Fui yo quien decidió el camino a tomar. Jugué con algunas estrellas como Kevin Durant y Kyrie Irving, y debo admitir que fue bastante difícil porque el enfoque no estaba puesto en el equipo, sino más bien en las actuaciones individuales de cada uno», comenta en una entrevista con Zoran Mijatović del medio esloveno Vecer.

Finalmente, meses después de aquella elección, el veterano point guard ha cerrado un acuerdo para jugar con los Bulls, rechazando así otras opciones como la de unirse a Dallas Mavericks junto a su compatriota Luka Doncic. A este respecto, Dragic señala que no tenía sentido unirse a los Mavs porque no tendría sitio en la rotación.

“Fue muy difícil el año pasado, pero eso forma parte del deporte. Estoy feliz de haber llegado a un club con el ambiente que deseaba, en el que sé que jugaré y puedo volver a ser consistente; eso es lo que más me hace feliz. Tuve conversaciones con Dallas e hicieron una oferta, pero decidí no aceptarla. Querían que jugara un partido y luego me sentara los siguientes cinco… Sé que todavía puedo estar 20 minutos en cancha», sentencia.

