Goran Dragic sobre diferencia entre Bucks y Celtics: “Giannis no tiene tanta ayuda”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Miami Heat han disfrutado de unos valiosos días de descanso antes de conocer al que será su rival en las Finales de Conferencia. Mientras que los de Florida cerraron su eliminatoria ante Milwaukee en cinco partidos, los Raptors y Celtics prolongaron la suya hasta un frenético e igualado séptimo partido.

Las armas de uno y otro equipo son muy diferentes y en Miami preparan ya su plan de ataque. Para Goran Dragic, la gran diferencia entre esta nueva eliminatoria y la anterior reside en la cantidad de alternativas en ataque con las que cuenta Boston. El base esloveno afirmó que la ofensiva de los Bucks giraba principalmente en torno a Giannis Antetokounmpo, una dependencia que no presenta su próximo rival.

“Sigo pensando que Giannis no tiene tanta ayuda en su equipo”, declaró el jugador al medio The Athletic. “Tatum está rodeado de Kemba y Brown. Es el líder de ese equipo. Necesitamos prepararnos para él. Pero no podemos simplemente lanzarle toda la defensa y olvidarnos de los demás”.

La principal clave del éxito contra los Bucks residió en el colapso de la pintura y el envío masivo de defensores para entorpecer las inmersiones de Antetokounmpo, obligando a su equipo a apostar por el lanzamiento a larga distancia. El paradigma ahora es muy distinto. Los Celtics cuentan con un número nada desdeñable de tiradores y su juego desde el pick-and-roll, personificado en la pareja formada por Kemba Walker y Daniel Theis, es muy peligroso. Además, Marcus Smart se ha erigido como una pieza más capaz de aportar en ataque, además de su ya conocido excelente rendimiento defensivo.

Todo ello sin olvidarnos de la incorporación de un ‘actor’ de última hora. Brad Stevens declaró en la rueda de prensa posterior al triunfo en el Game 7 ante Toronto Raptors que el lesionado Gordon Hayward podría volver a los parquets en las Finales de Conferencia, aunque por el momento desconoce en qué partido sería.

No obstante, las armas de los Miami Heat a ambos lados de la cancha son igual de contundentes, con dos entrenadores más que contrastados y dos filosofías muy bien definidas. Sea como sea, la eliminatoria entre Boston y Miami se presenta como una auténtica batalla sin un claro favorito.