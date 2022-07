Goran Dragic retrata a Robert Sarver, propietario de Phoenix Suns

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Está siendo un verano entretenido para Goran Dragic en su vuelta a la selección eslovena. El base de los Chicago Bulls ya ha dejado unas cuantas declaraciones rajando de anteriores equipos. Pero esta vez su objetivo ha sido una persona en particular. Además de estar siendo investigado por alimentar una cultura laboral tóxica en Phoenix, a Robert Sarver siempre le ha acompañado el sambenito de propietario tacaño. Y Dragic cuenta una anécdota para un podcast esloveno que termina de retratar al dueño de los Suns.

Una de las mayores decepciones en la carrera del jugador fue no ser elegido All-Star en 2014. Temporada en la que acabaría nombrado Jugador Más Mejorado. Sin embargo, el que por aquel entonces era su jefe en Phoenix opinaba distinto. «Vino al pabellón y me dijo que estaba realmente feliz. Cuando le pregunté por qué, él me dijo que era por ahorrarse el millón de dólares de mi bonus» desvela Dragic. Sarver no bromeaba ni un ápice, lo cual deja a las claras el tipo de propietario que es o al menos era. Los Suns pagarán impuesto de lujo este año por primera vez desde su llegada a la franquicia.

Esto provocó que Dragic comenzase a hacerse a la idea de buscar nuevos horizontes. «¿Qué tipo de propietario no quiere que sus jugadores sean All-Star? Después de eso me dije a mi mismo que no quería permanecer allí por mucho más tiempo». Menos de un año después el base era traspasado a los Miami Heat en parte por la irrupción de Eric Bledsoe.

Relacionado