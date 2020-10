Goran Dragic despidió la temporada reapareciendo en el sexto juego de la final

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con su equipo contra las cuerdas y ante la imperiosa necesidad de un triunfo para seguir con vida en las Finales, Goran Dragic reapareció en el sexto partido de las mismas 10 días después de su lesión en el pie. Pese a que parecía que su vuelta era ya imposible, el esloveno fue incluido como en la lista activos del encuentro, pues los servicios médicos de los Heat consideraron que la lesión no iba a verse agravada si decidía jugar, lo que le llevó a hacerlo a pesar del dolor que la dolencia le generaba.

“Los últimos 10 días han sido un infierno” confesó tras el choque. “Solo quería estar en la pista ayudando a mi equipo, pero no había tiempo suficiente y ha sido muy duro”.

El base entró a la pista cuando el primer cuarto llegaba a su fin, y contó con un total de 19 minutos. En ellos, tuvo tiempo para anotar 5 puntos, capturar 5 rebotes y repartir 2 asistencias, aunque se notó una obvia diferencia con el Dragic que había maravillado a propios y extraños solo unas semanas antes. Evidentemente, sus condiciones físicas no eran las ideales, pero el deseo de ayudar en la medida de lo posible era más poderoso.

Con todo, los Lakers cerraron el choque por la vía rápida, de forma que la presencia de Goran no acabó siendo más que anecdótica. El cuadro angelino se colocó con más de 30 puntos de ventaja en el segundo cuarto, haciendo estéril cualquier intento de aportación de cualquier jugador de Miami y confirmando de forma plácida la consecución de su 17º anillo. De esta forma, Dragic no pudo quitarse del todo la espina de no haber podido estar disponible durante la mayor parte de las Finales, aunque puede irse más que orgulloso después del espléndido trabajado realizado y por lo lejos que sus Heat han conseguido llegar en la burbuja.