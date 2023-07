Google presenta a principales medios de EE.UU. su IA capaz de escribir artículos de noticias

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El gigante tecnológico de Google ha presentado a algunos de los principales medios de EE. UU. -como The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal- una herramienta que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para producir noticias llamada Genesis, según informó NYT. Esta nueva herramienta de IA generativa, que aún no ha sido presentada oficialmente por Google, tiene el título provisional de Génesis, y puede tomar información -como datos de eventos actuales- y generar contenido de noticias, según el diario.

