Gonzalo y Peralta

Casi todos los gobiernos dominicanos de la democracia han tenido un Ministro, Secretario en otros tiempos, señalado o asumido por el país como un poder.

Basta recordar a Bello Andino en el Balaguerismo, Hatuey Decamps en el desgobierno de Jorge Blanco, y al mismo Danilo Medina en los gobiernos de Leonel, todo o casi todo eran ellos.

Ahora el Ministro Administrativo José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo de obras Públicas son sindicados como autores del proyecto reeleccionista y más después del Trabucazo de Castillo y las declaraciones de Peralta sobre agosto y la decisión, ya innecesaria del Presidente sobre si va o no va a buscar un período más.

Pero mí opinión, y creo que de muchos dominicanos es que ambos funcionarios han sido los mejores y más activos colaboradores de un Gobierno de excepción, que ha marcado un antes y un después en el ejercicio del poder al servicio de la gente como decía y quería Peña Gómez.

Nunca he visto ni de lejos a Gonzalo Castillo, y a José Ramón Peralta me he cansado para que me reciba y me ayude aunque sea con un empleo para mantener mí familia, pero creo que el Gobierno y el país, y Danilo Medina como político tiene en ambos amigos y funcionarios un soporte y un deseo de servir a los olvidados de Dios que es parte esencial de que el país halla decidido seguir apostando al progreso!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

