Gonzalo trae al país 22 dominicanos desde Orlando y nueve doctoras de Brasil

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.–El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo,retornó al país a 22 dominicanos más de la diáspora desde Orlando, y a nueve doctoras que cursaban maestrías y especialidades odontológicas en Brasil.

Castillo afirmó que la crisis del COVID-19 tomó desprevenidos a muchos dominicanos dejándolos varados en otros países y por eso no detendrá su programa de solidaridad para continuar uniendo familias.

“Ahora la oposición quiere prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de quienes necesitan volver por problemas económicos o de salud. No me detendrán. Ayudaré a los dominicanos de aquí y de la diáspora. No podrán prohibir la solidaridad”, manifestó Castillo a través de un comunicado.

Expuso que empezó su Plan de Repatriación para traer a 187 médicos dominicanos que estaban varados en el exterior y que aquí eran tan necesarios. “No me voy a quedar de brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan. Vamo’ arriba. ¡A trabajar!”, indicó.

Castillo aseguró que “reunir familias en tiempos difíciles me llena de satisfacción. Dos aviones de Helidosa trajeron a 22 dominicanos más de la diáspora que deseaban volver desde Orlando a su país. Vamo’ arriba. A trabajar”.

Los 22 dominicanos de la diáspora llegaron en dos aeronaves de Helidosa Aviation Group, y fueron recibidos en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por Diego Prida, director de Operaciones de dicha empresa.

Prida manifestó que tan pronto Gonzalo Castillo recibió la petición de los dominicanos de la diáspora residentes en Orlando, Florida, asumió la responsabilidad de traerlos al país, a través de su empresa privada Helidosa.

“Hemos recibido a 22 compatriotas nuestros desde Orlando, Florida, todos trabajadores de la agricultura. Hicieron un llamado a nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo, él escuchó y nos dio las instrucciones para que preparáramos el vuelo de estos dos aviones que los ha traído a casa”, expresó Prida.

De su lado, uno de los dominicanos, tan pronto se bajó del avión dijo que el grupo le agradecía mucho a Gonzalo Castillo “por ese favor tan grande por nosotros que teníamos ya tanto tiempo ahí”.

Otro de los trabajadores de la agricultura que llegó de Orlando manifestó que está súper agradecido con Gonzalo Castillo pues “es un excelente ser humano y mi mayor espeto y cariño para él porque realmente se lo merece”.

Mientras, otro señor quien también vino de regreso expuso que “ya llegué a mi tierra gracias a Dios y a Gonzalo”.

“Me siento muy feliz bien contento de reunirme con mi familia. Muchísimas gracias al señor Gonzalo Castillo por haberme reunido con mi familia”, declaró otro de los trabajadores de la agricultura.

Las doctoras que cursaban maestrías y especialidades en Brasil

Castillo explicó que escuchó el llamado solidario de las doctoras dominicanas disponiendo su regreso, a través de Helidosa, para que estén con sus familias.

Las jóvenes solicitaron ayuda mediante un video en el cual expresaron que estaban desesperadas porque en Brasil la situación es cada vez es más preocupante y como las universidades están cerradas, no tenían propósito de continuar en esa nación.

“Queremos regresar, no tenemos seguro médico y no tenemos nadie que vele por nosotras. Estamos muy desesperadas, tenemos mucho miedo, no sabemos qué hacer. No nos podemos abastecer ni siquiera de los artículos de primera necesidad. Como saben somos estudiantes, no poseemos la fuerza económica para regresar y muchos somos becados, por favor ayúdennos”, dijeron.

Ayuda a la diáspora dominicana

A través de Helidosa, Gonzalo Castillo ya ha traído varios vuelos humanitarios de apoyo a la diáspora dominicana desde New Jersey, Puerto Rico, Boston, Panamá, New York y desde la isla Turcas y Caicos,quienes han solicitado su ayuda para retornar a República Dominicana.

El 15 de junio llegaron al país 23 pescadores y otros trabajadores de la diáspora dominicana residentes en la isla Turcas y Caicos. El 8 de junio, Castillo tendió una mano amiga y trajo desde New York a 13 compatriotas más para estar con sus seres queridos.

El 4 de junio, Gonzalo Castillo envió un vuelo humanitario para que trajera a 11 dominicanos de la diáspora en Panamá, enfermos que clamaban por venir a su país, para cuidar su salud y estar con sus familias.

Igualmente, el martes 2 de junio trajo desde Boston a 12 dominicanos ausentes. Como regalo de madre, Gonzalo Castillo se solidarizó y el domingo 31 de mayo, trajo a 11 compatriotas de la diáspora dominicana en Puerto Rico, que anhelaban regresar al país para pasar el Día de las Madres junto a sus seres queridos.

Asimismo, el viernes 29 de mayo tendió la mano amiga a 12 compatriotas residentes en el exterior que anhelaban regresar al país para pasar el Día de las Madres junto a sus seres queridos y le solicitaron su ayuda, quien los retornó en un vuelo humanitario desde New Jersey.

