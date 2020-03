Gonzalo recibe 126 estudiantes ayudó a regresar de Cuba; agradecen su solidaridad

View this post on Instagram

Estudiantes dominicanos que se encontraban en Cuba, llegan a suelo dominicano. Ayer el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), dispuso el envío de cuatro aviones de su empresa, Helidosa, a fin de que los jóvenes pudieran retornar al país luego de que le pidieran a las autoridades propiciar su regreso debido a situaciones internas de esa nación. #elnuevodiariord #covid19